Rugby, i play-off dei Cavalieri Union si decidono nella trasferta di Roma. Le parole del capitano Puglia

PRATO/SESTO FIORENTINO – Manca sempre meno alla sfida cruciale del campionato di serie A girone 3. I Cavalieri Union che domani, domenica 7 maggio, saranno di scena a Roma (inizio alle 15.30, campo dell’Unione via Flaminia 867), oltre a compiere l’ultima trasferta della stagione regolare avranno la possibilità di difendere il secondo posto in classifica […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Manca sempre meno alla sfida cruciale del campionato di serie A girone 3. I Cavalieri Union che domani, domenica 7 maggio, saranno di scena a Roma (inizio alle 15.30, campo dell’Unione via Flaminia 867), oltre a compiere l’ultima trasferta della stagione regolare avranno la possibilità di difendere il secondo posto in classifica e guadagnarsi l’accesso ai play-off promozione. Il Capitolina, che attende i ragazzi di coach Chiesa, è terzo a due punti di distanza e ambisce, al pari dei Cavalieri Union, a vincere il confronto diretto per assicurarsi un posto tra le migliori 4 squadre del campionato. Il percorso delle due compagini durante la stagione 2023/2024 è quasi analogo, perchè hanno vinto tutte le partite del campionato esclusi i due scontri con la Lazio, solitaria in prima posizione e irraggiungibile a 95 punti. Per il Capitolina c’è anche un’altra sconfitta da considerare: quella di Prato nel gennaio scorso, quando i romani hanno dovuto cedere per 26-17 sul campo del Chersoni. Entrambe le formazioni sono reduci da una domenica positiva, conclusa con 5 punti nel carniere e il relativo ottimismo di chi è pronto ad affrontare quello che ormai è quasi un classico della serie A.

A introdurre la partita con un occhio a quanto di buono è stato fatto fino adesso ci ha pensato Lorenzo Puglia, 25 anni, capitano e giocatore fra i più esperti del gruppo: “Penso che la stagione fino a qui sia stata più che buona, non è da tutti arrivare all’ultima giornata e giocarsi l’accesso al quadro delle semifinali dopo una serie così lunga di successi. Per considerarla positiva fino in fondo aspettiamo di vedere come andrà a con il Capitolina. L’obiettivo che ci siamo dati a inizio anno era quello di puntare alla fase eliminatoria del campionato, quindi possiamo dire che nel complesso tante cose sono andate molto bene, ma vogliamo raggiungere ciò che il gruppo si è prefissato”.

Mancano due giorni ad una partita molto attesa, ecco quali sono le chiavi di lettura del match: “Guardando la classifica abbiamo due punti di vantaggio, ma sappiamo bene che non significa molto. La partita di Roma – continua – è a tutti gli effetti uno scontro diretto e andrà affrontato con la concentrazione necessaria negli appuntamenti importanti. Il fattore mentale sarà determinante, giochiamo fuori casa, ci troviamo di fronte una squadra forte e allo stesso tempo abbiamo già dimostrato di poter competere con loro e poter vincere. Cercheremo di mantenere la giusta lucidità e iniziare gli 80 minuti con molta concretezza: sono le migliori ricette per essere protagonisti in campo, marcare punti e non incappare in errori causati dall’ansia che potrebbero tagliarci le gambe”.

Domenica scorsa contro Perugia è stato toccato il bel traguardo collettivo delle 100 mete marcate in 19 partite. Una media altissima per una squadra a cui piace attaccare anche attraverso le mani e i piedi del capitano. Nel corso della stagione Lorenzo ha potuto sperimentare due posizioni in campo, il mediano di apertura e il centro, sempre a disposizione della squadra: “Ho affrontato gran parte dei miei anni di rugby in posizione di numero 10 e direi che quella è la posizione che preferisco, in cui mi muovo con più confidenza. Ciò non toglie che anche il numero 12 in campo debba gestire situazioni altrettanto stimolanti, rendendo il ruolo comunque interessante. In ogni caso penso che mettermi al servizio delle esigenze della squadra sia sempre la miglior soluzione, per cui se dovesse servire un impiego in mezzo al campo continuerò ad allenarmi per rendere anche lì nelle migliori condizioni possibili”. Al seguito dei Cavalieri Union è atteso un cospicuo numero di tifosi che partiranno in bus o con mezzi privati per Roma la mattina pronti a sostenere la squadra.

Il fine settimana sarà comunque denso di gare per tutta la società, con la Cadetta e l’Under 19 impegnate nell’ultimo turno dei rispettivi campionati. I ragazzi allenati da Mango e Turchi cercheranno di finire il torneo di serie C nel migliore dei modi domenica 7 maggio alle 15.30 sul campo di Sesto Fiorentino con i Mascalzoni del Canale, stesso palcoscenico in cui la squadra allenata da Calamai, Bessi e Pagliai si troverà ad affrontare il Modena nell’anticipo di oggi, sabato 6 maggio, alle 17.30.