Rugby: iniziano i lavori per il campo sintetico di viale Galilei

PRATO – Il campo da rugby “Carlo Montano” di viale Galilei si prende un periodo di… pausa. L’amministrazione comunale pratese ha infatti formalmente concesso il via libera all’opera pubblica in oggetto e da oggi, mercoledì 6 dicembre, partono i lavori di rifacimento del manto che diventerà in erba sintetica. Per questa ragione alle squadre dei Cavalieri Union Rugby non sarà possibile accedere all’area di gioco fino all’estate 2024, periodo in cui verosimilmente dovrebbero terminare le opere di miglioramento dell’impianto. “Un piccolo disagio – si legge in una nota – che fa da prologo a un grande cambiamento. Con il nuovo campo, infatti, sarà possibile gestire la presenza dei tanti ragazzi senza dover incorrere nelle problematiche causate dal fango, dalle pioggia e da tutti quegli agenti atmosferici che storicamente hanno condizionato il fondo del Montano”. “Siamo davvero felici di poter contare su questo impegno da parte delle istituzioni, – commenta il presidente Francesco Fusi – sono al corrente delle difficoltà che un club numeroso come il nostro incontrerà nella pianificazione degli allenamenti, nello svolgimento delle partite. Da oggi dovremo fare a meno di un polo di attività importante, ma quello che voglio dire a tutti gli atleti e tutte le famiglie è di avere pazienza: avremo presto una struttura sportiva rinnovata e più performante”.