Rugby serie A: i Cavalieri Union alla prova Capitolina nella terza giornata di campionato

PRATO/SESTO FIORENTINO – nuovo fine settimana di grandi appuntamenti per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che oggi, domenica 22 ottobre, scenderanno in campo con cinque formazioni tra Juniores e Seniores. Il match clou è quello in calendario allo stadio Chersoni alle 15.30, dove la squadra allenata da Alberto Chiesa affronterà UR Capitolina nella terza giornata del campionato di serie A girone 3. Il confronto con la squadra romana ormai è un grande classico del torneo cadetto. Nell’ultima stagione agonistica il duello tra le due compagini per ottenere l’accesso ai playoff è durato fino a maggio 2023, quando il pareggio ottenuto sul campo dell’Unione ha aperto ai Cavalieri le porte della semifinale con Vicenza.

Come già successo nel recente passato entrambe le compagini hanno le carte in regola per assestarsi nella parte della classifica. Dunque è lecito aspettarsi una gara avvincente ed equilibrata. In classifica le due squadre sono separate da 2 punti. Capitolina è quarto a quota 7, frutto di un pareggio con Livorno e una vittoria arricchita dal bonus ai danni del Paganica. Il Prato Sesto invece veleggia a 9 punti in terza posizione dopo i due successi con Rugby Roma e UR Firenze.

A introdurre la partita ci ha pensato il capitano Lorenzo Puglia, migliore in campo con 17 punti all’attivo nella partita di domenica scorsa al Lodigiani di Firenze: “Abbiamo avuto una bella iniezione di fiducia dopo le prime due vittorie stagionali, anche se poi si sa che contro Capitolina è sempre un match a parte. Siamo reduci da una settimana in cui si è lavorato serenamente, comunque consapevoli che sul piano fisico sarà una bella battaglia. È uno scontro diretto e sappiamo bene cosa ci aspetta. Da parte nostra c’è la volontà di stare in alto in classifica e tanto dipenderà da cosa riusciremo a fare con squadre così forti. Da parte loro mi aspetto la solita competitività che gli ha consentito negli anni di stare al top della graduatoria. Certo, quest’anno oltre alla favorita Lazio dobbiamo tenere gli occhi puntati anche su squadre come Livorno e Avezzano, ma noi siamo lì, sempre pronti a giocarcela fino alla fine”. A livello di formazione lo staff dei Cavalieri Union ha leggermente rimescolato le carte, mantenendo comunque intatta la struttura generale della squadra.