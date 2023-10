Rugby, serie A: la Rugby Roma prima avversaria in campionato dei Cavalieri Union

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il conto alla rovescia è finito: domenica 8 ottobre la prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto torna in campo per la prima giornata del campionato di serie A 2023/2024. Allo stadio Chersoni di Iolo, alle 15.30, arriva la Rugby Roma Olimpic, squadra neopromossa nel torneo cadetto grazie al primo posto […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il conto alla rovescia è finito: domenica 8 ottobre la prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto torna in campo per la prima giornata del campionato di serie A 2023/2024. Allo stadio Chersoni di Iolo, alle 15.30, arriva la Rugby Roma Olimpic, squadra neopromossa nel torneo cadetto grazie al primo posto in serie B la stagione passata. Per gli uomini allenati da coach Alberto Chiesa si tratta del primo impegno ufficiale davanti al proprio pubblico dopo aver giocato tra le mura amiche l’amichevole del 16 settembre vinta 31-7 con il Noceto. A distanza di 5 mesi dalla splendida esperienza nei play-off promozione, riparte una nuova avventura che tutto il club auspica essere ancora una volta ricca di emozioni.

Le partite giocate a settembre hanno confermato che il gruppo è ancora motivato a recitare un ruolo da protagonista, lo conferma lo stesso Alberto Chiesa: “Ogni inizio stagione è sempre diverso, un po’ perché cambiano gli stimoli e i giocatori, un po’ perchè noi come staff cerchiamo sempre di rinnovare e ampliare la riposta tecnico tattica al gruppo squadra e di conseguenza a tutto il settore tecnico. Il rugby è in continua evoluzione e noi abbiamo il dovere di evolverci con lui. Siamo soddisfatti del lavoro fatto in precampionato e delle ottime indicazioni avute dai due test di avvicinamento. La squadra sta reagendo bene e i risultati positivi (al netto del valore delle amichevoli) inducono all’ottimismo. Seguono anche gli ottimi risultati delle nostre giovanili con la riconferma dell’under 18 nel campionato titolo (cosi si chiama il vecchio élite) e delle ottime uscite del nuovo collettivo Under 16 che fa ben sperare per il futuro”.

“Non conosciamo molto bene gli avversari, – aggiunge – perchè non siamo riusciti ad avere del materiale video per poterli studiare un po’. Sono convinto che sia una squadra che fa della fisicità del pack la sua forza, e questo è un ottimo indicatore per impostare la partita. Inoltre sono sicuro che carattere ed entusiasmo per un club storico del nostro movimento come la Rugby Roma non mancheranno. Da aggiungere poi la grande qualità del tecnico Daniele Montella che molto bene ha fatto lo scorso anno. Il suo lavoro resta sempre impresso nelle squadre da lui allenate”.

“Sara un campionato sicuramente più competitivo – conclude – con la nuova formula che regala l’accesso alla serie A1 alle prime tre classificate. Molte squadre si sono rinforzate perchè è un traguardo che fa gola a tutti e quindi ci aspettiamo partite più impegnative con avversari sicuramente più attrezzati, altra componente non da poco è il rispetto che ci siamo guadagnati lo scorso anno essendo arrivati ai play-off, un’esperienza che di fatto ci rende insieme alla Lazio la squadra da battere. E poi dobbiamo assolutamente considerare come favorite anche Capitolina, Avezzano, Livorno, oltre a Civitavecchia che ha fatto un cambio di guida tecnica e inserito buoni elementi in rosa. Da non sottovalutare ovviamente il derby con Firenze”.