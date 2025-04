“S-Passo al Museo”: tornano i campus pasquali dedicati ai più piccoli

FIRENZE – In occasione delle feste pasquali, tornano nei giorni 17, 18, 19 e 22 aprile, i campus pasquali organizzati nell’ambito della manifestazione “S-Passo al Museo” che coinvolgeranno i musei aderenti della Toscana. Con l’iniziativa, infatti, i musei della Toscana aprono le porte a bambini e ragazzi che, in vacanza dalla scuola, avranno la possibilità di fare una full-immersion tra arte, storia e gioco. Ad arricchire il variegato programma dell’iniziativa educatori museali qualificati che hanno creato appositi progetti che includono attività di gruppo, di scoperta dei territori e riscoperta delle tradizioni. Il progetto S-Passo al Museo, che si estenderà su tutto il territorio regionale, coinvolgerà per la città di Firenze i Musei di Antropologia e Etnologia, Musei di Geologia, Paleontologia e Orto botanico, Museo e istituto di Preistoria Paolo Graziosi, Museo La Specola, SMA Sistema museale di Ateneo insieme ai Musei di Empoli, Museo Ghelli a San Casciano Val di Pesa, Spazio Brizzolari di Scarperia e San Piero. Un’occasione, dunque, dal forte valore didattico e al tempo stesso ricreativo come riportano alcune riflessioni sulla partecipazione ai campus museali: “Allargano la conoscenza, e attraverso il gioco aiutano a maturare un’opinione critica sull’arte in genere”, “Lavorare con i bambini e i ragazzi con un ritmo più lento, lascia un maggiore spazio alla creatività”, “Gli spazi museali diventano familiari attraverso l’inclusione dei ragazzi in maniera naturale, il luogo definito polveroso cambia aspetto e percezione”. Per i soci Unicoop Firenze è previsto il 10% di sconto sul costo dei singoli campus. Le attività sono a numero limitato, per partecipare è necessaria la prenotazione. Per consultare l’elenco completo dei musei che aderiscono a S-Passo al Museo e rimanere aggiornati sull’iniziativa: http://www.regione.toscana.it/campipasquali2025.

Sara Coseglia