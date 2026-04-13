Sabato 18 visita guidata agli scavi di Gonfienti e al Mulino della Soprintendenza

CAMPI BISENZIO – E’ un’occasione da non perdere per gli amanti dell’archeologia e della storia. Sabato 18 aprile alle 9.30 il Museo archeologico di Gonfienti propone infatti un’esperienza unica: una visita guidata agli scavi archeologici di Gonfienti e al Mulino della Soprintendenza, da cui sono emerse straordinarie testimonianze del passato. Grazie all’accordo di collaborazione con la Soprintendenza, prende vita un percorso affascinante che collega i reperti conservati nel museo al luogo in cui tutto è cominciato, offrendo ai partecipanti un vero e proprio viaggio nel cuore dell’antica città etrusca. La visita si svolgerà attraverso una piacevole passeggiata nel verde, alla scoperta di una storia lunga oltre 2.500 anni. L’attività ha una durata di circa due ore e mezza e prevede un costo di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria, con acquisto del biglietto entro le 14 del giorno precedente, presso il museo oppure on line su Ticketone (https://www.ticketone.it/eventseries/visita-allarea-di-scavo-e-al-mulino-di-gonfienti-4092808/). Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso il parcheggio del Mulino, in via di Gonfienti 4 a Prato, con attestazione di pagamento. In caso di inagibilità dell’area di scavo, la visita sarà limitata al Mulino. Si consiglia di indossare scarpe comode.