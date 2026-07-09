Sarà messo in sicurezza il Municipio di Calenzano

CALENZANO – II Municipio sarà messo in sicurezza. Il Comune per questo intervento, per il quale ha chiesto il parere della Sovrintendenza, prevede un costo complessivo di 1.550.000 euro, quasi interamente coperto da fondi statali erogati attraverso la Regione per gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici strategici, per una somma di 1.530.000 euro. Il Municipio è stato terminato nel 1936 nell’area del “Donnini”, che venne scelta tenendo conto dell’andamento demografico di Calenzano in quanto la frazione risultava particolarmente penalizzata. La scelta cadde nella piazza dove c’era il monumento ai caduti, in un’area pianeggiante tra le colline storiche del Castello e di San Donato e naturale sbocco viario della Val di Marina. Per progettare l’edificio venne incaricato nel 1927 l’architetto fiorentino Angelo Marchi; il preventivo di spesa ammontava a 512.000 lire.b

L’ultimo intervento rilevante eseguito sul Municipio è stato nel 2006, quando sono state realizzate le ali laterali nel piano seminterrato e costruita la pensilina a petali in concomitanza con la costruzione del nuovo palazzo comunale di piazza Gramsci. Gli interventi previsti, la cui cantierizzazione è iniziata nei giorni scorsi, hanno come obiettivo il rispetto dei requisiti di sicurezza dell’edificio oltre che la salvaguardia dell’aspetto complessivo e degli elementi di decoro interni ed esterni. I lavori più rilevanti riguardano la sostituzione integrale della copertura, tutta la struttura lignea e la creazione di cordoli di rinforzo sui muri di appoggio della struttura e la creazione di un piano di irrigidimento in travi d’acciaio a livello dell’attuale controsoffitto in canniccio. Seguiranno poi l’inserimento di catene e di una fasciatura in fibra di carbonio a livello del solaio del primo piano e rinforzi murari in vari punti dell’edificio, come la chiusura di nicchie e la posa di betoncini armati. La durata prevista dei lavori è fino alla primavera del 2027. Per consentire gli interventi in sicurezza, gli uffici comunali che si trovano al primo piano sono stati trasferiti al piano terra e nel palazzo comunale di piazza Gramsci.

“Si tratta di un cantiere rilevante sulla struttura del Municipio storico – dice l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone – per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza. Come per tutti i cantieri, ci potranno essere possibili disagi e abbiamo organizzato gli spostamenti per impattare il meno possibile sia sui cittadini sia sul personale, fermo restando che tutti i servizi restano garantiti e attivi e i contatti telefonici invariati. Le sedute del consiglio comunale si terranno nei prossimi mesi nella sala Convegni al quarto piano del palazzo di piazza Gramsci. Tutto è finalizzato a consentire i lavori che ci restituiranno il Municipio più sicuro ed esteticamente gradevole”.