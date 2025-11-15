Schiamazzi e abuso di alcol: il Questore chiude un bar di Campi Bisenzio per cinque giorni

CAMPI BISENZIO – Abuso di alcol, disturbo alla quiete pubblica e presenza di persone con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti: per tutti questi motivi è stata disposta dal Questore di Firenze la chiusura di un bar di Campi Bisenzio per cinque giorni. A notificare il provvedimento, nella […]

CAMPI BISENZIO – Abuso di alcol, disturbo alla quiete pubblica e presenza di persone con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti: per tutti questi motivi è stata disposta dal Questore di Firenze la chiusura di un bar di Campi Bisenzio per cinque giorni. A notificare il provvedimento, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio e della Compagnia di Signa – Nucleo Operativo e Radiomobile, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Provvedimento che prevede la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e, appunto, la chiusura del locale per cinque giorni, a decorrere da domani, domenica 16 novembre.

Il risultato, questo, di un’intensa attività di controllo condotta dai militari dell’Arma sul territorio e finalizzata al monitoraggio degli episodi che posso incidere sulla sicurezza e sulla tranquillità del territorio. Gli accertamenti hanno permesso di accertare come il locale fosse stato, negli ultimi mesi, al centro di più interventi da parte delle forze dell’ordine per episodi riconducibili a disturbo derivante dall’abuso di alcolici, nonché a identificare avventori con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Alla luce degli elementi raccolti è stata ritenuta necessaria una misura immediata volta a prevenire il ripetersi di episodi analoghi e a tutelare la sicurezza della comunità. L’area continuerà tuttavia a essere monitorata con regolarità dalle pattuglie dell’Arma, anche al fine di verificare il pieno rispetto del provvedimento.