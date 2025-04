Scuola d’infanzia di Carcheri: lavori di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione della copertura

LASTRA A SIGNA – Sono due i progetti di manutenzione straordinaria previsti alla scuola d’infanzia di Carcheri che andranno a migliorare la qualità degli ambienti e a riqualificare l’edificio. Il primo ha come obiettivo il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del tetto, attualmente deteriorato a causa di infiltrazioni. Unitamente sarà montata una recinzione anti caduta per […]

LASTRA A SIGNA – Sono due i progetti di manutenzione straordinaria previsti alla scuola d’infanzia di Carcheri che andranno a migliorare la qualità degli ambienti e a riqualificare l’edificio. Il primo ha come obiettivo il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del tetto, attualmente deteriorato a causa di infiltrazioni. Unitamente sarà montata una recinzione anti caduta per ottemperare alle normative in materia di sicurezza e per facilitare la manutenzione ordinaria della copertura.

Nel dettaglio i lavori prevedono la rimozione della vecchia guaina, il ripristino delle pendenze del progetto originale e la posa di una nuova guaina nonché l’eventuale sostituzione di pluviali. Sarà inoltre montato un parapetto autoportante di sicurezza per poter effettuare future attività manutentive sulla copertura senza pericolo di caduta, oltre al montaggio di pellicole protettive e barre esterne per mettere in sicurezza le grandi finestrature presenti in copertura. Per questo intervento è previsto un investimento di 181.000 euro di risorse comunali.

Sullo stesso edificio saranno effettuati anche lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di alcune fessurazioni nelle pareti e di una parte del giardino per un totale di 165.000 euro, anche in questo caso impiegando risorse comunali. “Gli interventi che abbiamo in programma sulla scuola d’infanzia di Carcheri – ha spiegato il sindaco Caporaso – saranno effettuati nel periodo estivo e andranno a migliorare l’edificio intervenendo su alcune problematiche presenti e riscontrate in particolare sul corretto funzionamento del tetto, e amplificate dagli ultimi eventi atmosferici, e su una parte degli spazi interni e esterni. Si tratta di investimenti importanti che dimostrano come l’attenzione sia sempre alta da parte dell’amministrazione comunale sulla manutenzione degli edifici scolastici”.