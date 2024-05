Scuola Leonardo da Vinci, i genitori “incalzano” sul cornicione: “Se non ci sono criticità, perché la zona resta transennata?”

SIGNA – “Se, secondo l’amministrazione comunale non ci sono criticità, perché la zona resta transennata?”: i genitori degli alunni che frequentano la scuola elementare Leonardo da Vinci tornano sulla vicenda del “cornicione”, una vicenda di cui ci siamo occupati in più di un’occasione. “tutto questo a circa cinque mesi dalla prima segnalazione e, da quello che ci risulta, senza che alcun intervento di ripristino sia stato fatto, tranne appunto la transennatura dell’area. Noi abbiamo sempre parlato di problemi di manutenzione al cornicione e non di problemi strutturali, che sono altra cosa; si gioca sulle parole, ma in mezzo ci sono i nostri figli. Secondo il Genio civile, da noi interpellato, quando si fa un sopralluogo deve esserci un verbale scritto, una lettera di incarico che specifica il tipo di lavoro da eseguire e una ricevuta di pagamento del tecnico esaminante. Per quanto riguarda il verbale di sopralluogo, la risposta è stata che non è stato fatto alcun verbale scritto. Per quanto riguarda la lettera di incarico del tecnico la risposta è stata una determina del 2021 con la quale si assegnavano altri tipi di lavoro, riguardanti la scuola, al tecnico esaminante e che non hanno nulla a che vedere con il sopralluogo al cornicione; in ogni caso si parla del 2021 e siamo nel 2024 e su una lettera di incarico solitamente bisogna specificare il tipo di intervento e l’elenco di tutte le prestazioni che si andranno a svolgere; di fatto ci è stata data una non risposta. Quindi non esiste né un verbale scritto del sopralluogo, né una lettera di incarico specifica per il tecnico esaminante, relativamente al sopralluogo del cornicione”.

“Ricostruendo la vicenda – concludono – i Vigili del fuoco, successivamente al sopralluogo effettuato, con tanto di verbale scritto, chiedono all’amministrazione comunale una verifica da parte di un tecnico qualificato oltre alla sistemazione delle aree interessate da dissesto; il responsabile della sicurezza invia, all’amministrazione comunale, relazione tecnica con tanto di documentazione fotografica, dal titolo: “interventi urgentissimi da effettuare nella scuola primaria Leonardo da Vinci”. Documento che si conclude con la necessità di ripristinare la situazione in “tempi rapidissimi”, mentre in caso contrario “comporterà comunicazione agli organi preposti”: solo a seguito di questo la zona è stata transennata. L’amministrazione comunale dichiara che successivamente al sopralluogo non sono presenti criticità; di questo sopralluogo non esiste né verbale scritto, né lettera di incarico specifica per il tecnico che lo ha eseguito; questo cosa vuol dire che è stato fatto tutto a voce? Se così fosse, sarebbe assurdo e inaccettabile, si parla di sicurezza e incolumità di bambini”.