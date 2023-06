Senza fissa dimora accoltellato all’aeroporto di Peretola. La Lega attacca il Comune: “La situazione sta sfuggendo di mano, servono più controlli”

FIRENZE – La notte scorsa, intorno alle 3.30, agenti di Polizia hanno soccorso un senza fissa dimora nel parcheggio dell’aeroporto di Peretola. L’uomo, 72 anni, di origine tedesca, aveva una profonda ferita da arma da taglio alla gola ed è stato trasportato urgentemente all’ospedale di Careggi, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Sull’accaduto sono intervenuti il capo gruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale della Lega, Federico Bussolin, e il commissario comunale della Lega, Federico Bonriposi: “Apprendiamo dalla stampa che un uomo di 72 anni, senza fissa dimora, è stato soccorso questa notte dalla Polizia nel parcheggio dell’Aeroporto di Peretola di fronte all’area partenze. Pochi giorni fa, fra il 15 e il 16 giugno, un clochard era morto dopo una rissa in piazza Santa Maria Novella. Troppi gli episodi per non preoccuparsi fortemente”. “La situazione – aggiungono – ci pare stia sfuggendo di mano al sindaco Nardella. Invitiamo pertanto la giunta e l’assessore di competenza ad attivare maggiori controlli con la Polizia municipale nei confronti di coloro che vivono senza fissa dimora. Anch’essi meritano attenzione costante e non soltanto, per quanto giusta ovviamente, durante i periodi di maggiore freddo. Troppe volte vediamo iniziative “spot” della sinistra. Non basta una coperta d’inverno a coprire tutte le disattenzioni durante il resto dell’anno o qualche parola di circostanza. Chi governa una città deve prevenire i problemi, non solo curarli”.

(Immagine di repertorio)