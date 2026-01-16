Senza fissa dimora era in auto con 145 dosi di cocaina: arrestato

PRATO – Circolava sulla sua automobile con 145 dosi di cocaina: ieri sera in via del Purgatorio la Polizia locale ha fermato un veicolo condotto da un cittadino di nazionalità marocchina di 23 anni. Durante il controllo il giovane, senza fissa dimora, si è dimostrato particolarmente nervoso, insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire […]

PRATO – Circolava sulla sua automobile con 145 dosi di cocaina: ieri sera in via del Purgatorio la Polizia locale ha fermato un veicolo condotto da un cittadino di nazionalità marocchina di 23 anni. Durante il controllo il giovane, senza fissa dimora, si è dimostrato particolarmente nervoso, insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire il controllo. Si è arrivati così alla scoperta di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti, nella fattispecie 168 grammi di cocaina suddivisa in 145 dosi pronte per il potenziale spaccio. Il ventitreenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, arresto convalidato dal magistrato, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il controllo in via del Purgatorio si inquadra nell’ambito dell’attività straordinaria di vigilanza e prevenzione in orario serale e notturno da parte della Polizia Locale sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario. Ieri sera sono stati impegnati 30 operatori tra ufficiali ed agenti del comando di piazza dei Macelli, dei reparti motociclisti, territoriale, commerciale, investigativa e cinofili. I controlli hanno riguardato zone particolarmente sensibili della città fra cui piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto, piazza Europa, Macrolotto Zero e Iolo. L’attività straordinaria sarà effettuata periodicamente sulla base di obiettivi che saranno di volta in volta indicati. Nell’ambito delle operazioni, che si sono protratte fino alle prime ore del mattino, sono stati controllati oltre 100 veicoli e sottoposti i rispettivi conducenti a controlli etilometrici. Diverse le violazioni contestate fra cui guida senza cinture di sicurezza, circolazione senza la prevista copertura assicurativa, guida senza patente, circolazione con monopattino senza casco.

In via per Iolo, un conducente non si è fermato all’alt intimato dalla pattuglia: ne è scaturito un inseguimento in cui il fuggitivo ha cercato anche di speronare l’autovettura degli agenti. L’uomo ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga nei campi verso via Paronese dove è stato raggiunto dagli agenti, bloccato ed identificato per un trentacinquenne marocchino senza fissa dimora. L’uomo è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il veicolo è stato sottoposto a sequestro in quanto il conducente è risultato privo di patente di guida.