Sequestrato un asilo abusivo in via Traversa Pistoiese

PRATO – Un asilo abusivo all’interno di un circolo culturale cinese in via Traversa Pistoiese: è quanto ha scoperto una pattuglia dell’Unità Polizia Commerciale e Amministrativa nei giorni scorsi. Nell’ ambito dell’attività di vigilanza e controllo del territorio e delle attività, voluta dal Commissario straordinario, gli agenti di piazza Macelli, insospettiti dal continuo via vai di persone con bambini nei pressi della struttura, hanno effettuate verifiche all’interno dell’associazione culturale, scoprendo la presenza di un vero e proprio asilo, privo di ogni autorizzazione per l’attività: all’interno della struttura, infatti, erano presenti 5 bambini, di cui 4 sotto i 3 anni. Le stanze erano organizzate per l’accoglienza con lavagne, banchi, seggioline e materiale didattico per intrattenere i piccoli, in più una stanza era stata allestita a dormitorio con lettini, coperte e biancheria da letto. All’interno era presente anche una cucina per la preparazione dei pasti con attrezzature, piano di lavoro e prodotti alimentari, il tutto privo di notifiche sanitarie e delle necessarie documentazioni sulla corretta conservazione e manipolazione degli alimenti. Al gestore della struttura sono state elevate sanzioni per un totale di circa 4.000 euro, con sequestro dei locali che ospitavano l’attività.