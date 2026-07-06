“Servire sorridendo”: Raimondo Perodi Ginanni è il nuovo presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe

SIGNA – Un altro giro della ruota, un’altra significativa pagina della storia del nostro Rotary Club Bisenzio Le Signe che si avvia celebrare così il decimo anno dalla sua costituzione. A conclusione di un’annata, 2025/2026, che ha visto la crescita del club nonché una significativa presenza sul territorio con molteplici iniziative. A Villa Castelletti il passaggio del collare alla presenza dei sindaci di Signa, Giampiero Fossi, Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, e Lastra a Signa, Emanuele Caporaso. Fra i presenti, inoltre, Paolo Gentili, assistente del Governatore 2025/2026 per l’area di competenza de club, e Piero Augusto Germani, Governatore nominato 2028/2029, e Chiara Pagni, socia del club e, fra le altre cose, coordinatrice raccolta fondi per la Rotary Foundation 2026/2027. Insieme a loro anche Marco Allegrozzi, presidente 2026/2027 del Rotary Club Fiesole, Giuseppe Santo, presidente 2026/2027 del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, Simona Innocenti, presidente 2026/2027 del Rotary Club Scandicci, Domenico Ragucci, presidente 2026/2027 del Rotary Club Valdisieve, e Riccardo Gattai, presidente 2025/2026 del Rotary Club Sesto Michelangelo.

Il passaggio del collare da Enzo Rossi a Raimondo Perodi Ginanni ha segnato di fatto la presa in carico del timone di quella ruota che ha fatto così un nuovo giro. “La durata di un solo anno della presidenza, – ha detto – è di per sé anche uno stimolo a non stancarsi nel creare empatia, amicizia e condivisione fra i soci. Il Rotary è oramai una realtà internazionale con oltre 1.200.000 soci che addirittura dispone di un seggio permanente alle Nazioni Unite di cui contribuisce a ispirarne le iniziative. Per quanto riguarda il nostro club mi impegnerò a ricoprire il ruolo di “presidente manutentore e facilitatore” per le iniziative e i service che tutti i soci, i veri “azionisti” del club, vorranno proporre da bravi rotariani. Con un motto che ho già usato nel 2011/2012 al vertice del Rotary Club Firenze Bisenzio: servire sorridendo”.