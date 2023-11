Sesta vittoria di fila per i Cavalieri Union. E adesso la classifica parla chiaro: è secondo posto

PRATO/SESTO FIORENTINO – Non si ferma il cammino dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, che nel campionato di serie A girone 3 hanno superato brillantemente la sfida del sesto turno con il Villa Pamphili, terminata con il punteggio di 54-7. Sul campo esterno di Corviale è arrivato un successo importante (il sesto consecutivo) per il prosieguo della stagione. Otto mete e sette trasformazioni hanno piegato la resistenza dei padroni di casa, comunque bravi a tenere la prima frazione di gioco in equilibrio e a non mollare per 80 minuti. Il Villa Pamphili infatti si è dimostrato un avversario all’altezza, ma nulla ha potuto quando i ragazzi capitanati da Matteo Marzucchi hanno alzato l’intensità dei loro attacchi. Le due mete di Zucconi e Giovanchelli in apertura di secondo tempo hanno indirizzato definitivamente il match che al 40′ segnava il punteggio sul 14-7, dopo le mete in apertura di Pancini e Morelli. Superato lo scoglio del punto di bonus offensivo sono arrivate altre quattro mete, realizzate anche grazie al concreto contributo dei sostituti. A schiacciare oltre la linea nel secondo tempo ci hanno pensato Rudalli, Reali, Guidoreni e Attucci. Il piede preciso di Magni e Puglia ha fatto il resto. “Abbiamo iniziato la partita con un po’ di difficoltà – ha spiegato coach Chiesa – poi alla lunga i nostri avversari sono un po’ calati, anche per nostro merito che abbiamo costantemente messo pressione. Adesso aspettiamo il confronto con il Livorno, una partita molto attesa di fronte ad una squadra in grande forma”. Domenica 26 novembre alle 14.30 infatti è in programma il derby toscano allo stadio Chersoni di Prato. La classifica parla chiaro: andranno a sfidarsi la seconda e la terza forza del campionato. Un match tutto da seguire, anche per comprendere gli sviluppi futuri del campionato.