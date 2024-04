Shin Do Kan, il lavoro in palestra “paga”. La soddisfazione del responsabile tecnico Stefano Nistri: “Risultati importanti”

LASTRA A SIGNA – Un momento di crescita importante: è quello che sta vivendo la Shin Do Kan in questo periodo. Tutto questo grazie anche ai risultati ottenuti in occasione degli ultimi impegni, sia agonistici che e tecnici, nei quali gli atleti si sono ben piazzati conquistando tante medaglie, d’oro, argento e bronzo. A livello […]

LASTRA A SIGNA – Un momento di crescita importante: è quello che sta vivendo la Shin Do Kan in questo periodo. Tutto questo grazie anche ai risultati ottenuti in occasione degli ultimi impegni, sia agonistici che e tecnici, nei quali gli atleti si sono ben piazzati conquistando tante medaglie, d’oro, argento e bronzo. A livello tecnico, invece, da segnalare la promozione a 4º Dan per Massimo Galdiero mentre Leonardo Del Rosso ha superato la prima fase dell’esame a 4º Dan che potrà terminare la prossima stagione. Gli esami si sono svolti allo stage nazionale di Judo tecnico agonistico delle Do della Uisp che si è tenuto a Riccione il 23 e 24 marzo. Nello stesso stage c’è stato anche un altro importante evento: l’istruttore di alcuni corsi della Shin Do Kan Lorenzo Poggiali – che sta portando avanti un percorso di alta formazione – ha tenuto, insieme a un tecnico nazionale, il maestro Renato Venturini, una lezione dello stage stesso con grande approvazione dei partecipanti. “Sono molto soddisfatto di questi risultati – ha detto il maestro Stefano Nistri, responsabile tecnico della Shin Do Kan – perché quello che si sta verificando è il frutto di un intenso e importante lavoro che lo staff dei dirigenti e dei tecnici, in sinergia, sta portando avanti da tempo”.