“Shopping sotto le stelle” a Lastra a Signa: una serata di musica, mercatini, negozi aperti e laboratori nel centro storico

LASTRA A SIGNA – Torna l’appuntamento con il commercio, l’animazione e la creatività nel cuore della città. Mercoledì 15 luglio si terrà infatti la seconda serata estiva di “Shopping sotto le stelle”, l’iniziativa che animerà il centro storico di Lastra a Signa con negozi aperti, musica dal vivo, mercatini e speciali attività dedicate ai più giovani. Un evento […]

LASTRA A SIGNA – Torna l’appuntamento con il commercio, l’animazione e la creatività nel cuore della città. Mercoledì 15 luglio si terrà infatti la seconda serata estiva di “Shopping sotto le stelle”, l’iniziativa che animerà il centro storico di Lastra a Signa con negozi aperti, musica dal vivo, mercatini e speciali attività dedicate ai più giovani. Un evento è organizzato dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con Confcommercio, Lastra Shopping e con i commercianti del territorio.

A partire dalle prime ore della sera, i cittadini e i visitatori potranno passeggiare tra i mercatini e approfittare dell’apertura serale delle attività commerciali. Il programma dell’evento propone inoltre una serie di iniziative: la colonna sonora della serata sarà affidata al gruppo “Orange”, che si esibirà dal vivo in via XXIV Maggio a partire dalle 21, inoltre torna “La biblioteca si muove!”: dalle 21 alle 23 sarà presente il servizio itinerante che prevede un furgoncino carico di libri, attività e informazioni utili sui servizi bibliotecari cittadini. E infine, grazie al supporto di Confcommercio, laboratori gratuiti per ragazzi (21.30 – 22.30), in particolare in via XXIV Maggio e via I Maggio dove ampio spazio sarà dedicato alla creatività dei più piccoli dai 6 ai 12 anni: laboratorio di Uncinetto Upcycling a cura di Letizia Boretti per la Sartoria solidale Mani Tese, laboratorio di Origami a cura di Laura Rockandpainting Art, laboratorio Creativo di Stenotipia a cura di Valentina Borgioli photographer.