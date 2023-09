Sì parco No aeroporto: “Il Pd campigiano e l’onorevole Fossi partecipino alla manifestazione di sabato”

CAMPI BISENZIO – “Il nostro è un invito al Pd di Campi Bisenzio e al segretario regionale del partito, Emiliano Fossi”: l’invito è quello rivoto dalla lista Sì parco No aeroporto – inceneritore. Un invito a partecipare sabato 30 settembre a Firenze “all’ennesima manifestazione di cittadini, comitati, associazioni e forze politiche – spiegano in una […]

CAMPI BISENZIO – “Il nostro è un invito al Pd di Campi Bisenzio e al segretario regionale del partito, Emiliano Fossi”: l’invito è quello rivoto dalla lista Sì parco No aeroporto – inceneritore. Un invito a partecipare sabato 30 settembre a Firenze “all’ennesima manifestazione di cittadini, comitati, associazioni e forze politiche – spiegano in una nota – che da sempre si oppongono fermamente alla realizzazione della nuova pista aeroportuale: sarebbe il colpo mortale inferto all’ambiente della Piana fiorentina, che già versa in condizioni di grave inquinamento. Gli obiettivi della manifestazione sono duplici e complementari: scongiurare un netto peggioramento della vita dei residenti a Campi Bisenzio, sul cui territorio si concentreranno quotidianamente innumerevoli sorvoli, e contemporaneamente pretendere un drastico ridimensionamento delle attività aeroportuali, in considerazione della popolosità del territorio sorvolato e l’applicazione concreta e immediata di tutte le misure limitative dei disagi, previste a tutela del diritto alla salute per i residenti fiorentini, attualmente sorvolati”.

“Si intuisce pertanto quanto sia importante la presenza di tutte le componenti sociali e politiche presenti sul territorio, nelle loro molteplici sfaccettature. Registriamo con soddisfazione la preannunciata partecipazione di esponenti dei circoli Pd del territorio della Piana e di numerosi sindaci (oltre a quello di Campi Bisenzio, saranno presenti i sindaci di Prato, Sesto Fiorentino, Calenzano, Carmignano). Il Pd campigiano ha dichiarato più volte in passato, e anche durante la recente campagna elettorale, la contrarietà alla realizzazione della pista. Ma non si vive di solo passato; contano le azioni presenti, in vista delle sfide future. Nel consiglio comunale del 14 settembre il Pd ha dato segnali contraddittori, esprimendo dapprima una tiepida contrarietà al progetto di ampliamento dell’aeroporto e successivamente negando la propria partecipazione alla manifestazione del 30 settembre. Con questo atteggiamento il Pd si assume precise responsabilità: davanti ai propri elettori campigiani, che pochi mesi fa avevano ascoltato opinioni ben diverse sul merito da parte dei suoi esponenti; di fronte a migliaia di abitanti della Piana fiorentina, che confidano non solo nelle proprie forze, ma in chi, istituzionalmente, dovrebbe rappresentarne le istanze. L’onorevole Fossi, segretario regionale Pd ed ex sindaco di Campi Bisenzio, avalla l’ambigua posizione del partito locale? Ha intenzione di esprimersi? E’ questa l’occasione per fugare ogni dubbio sulla sua posizione rispetto alla grave minaccia che incombe su Campi Bisenzio, sulla Piana e su ogni ipotesi di suo sviluppo ambientalmente compatibile”.