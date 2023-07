Si scrive estetica, si legge Denise Orlando: nuova apertura in via Milano a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Mettersi in proprio è il desiderio – a volte solo un sogno – di tanti e tante che fanno determinate professioni. E’ un modo, infatti, per mettere in mostra le proprie capacità e per esprimere, se vogliamo, anche quella che è la propria “arte”. E’ sicuramente così nel caso di Denise Orlando, […]

CAMPI BISENZIO – Mettersi in proprio è il desiderio – a volte solo un sogno – di tanti e tante che fanno determinate professioni. E’ un modo, infatti, per mettere in mostra le proprie capacità e per esprimere, se vogliamo, anche quella che è la propria “arte”. E’ sicuramente così nel caso di Denise Orlando, che da pochi giorni ha aperto un negozio di estetica, “Beauty Lab Denise Orlando”, in via Milano a Campi Bisenzio. Reduce da una precedente esperienza, questo, come ci ha raccontato, è il lavoro che ha sempre amato fare, accettando così di affrontare una bella sfida nel Comune dove fra l’altro vive. E se le mani, con tutte le “derivazioni” che ne conseguono, sono il suo punto di forza, il prossimo traguardo da tagliare è quello di dedicarsi anche ai tatuaggi e alla dermopigmentazione, due mondi per i quali sta già “studiando” e ai quali vorrebbe cimentarsi quanto prima. Una tendenza per le mani dell’estate? Le decorazioni “astra”, con frutta e ancore, solo per fare due esempi, a recitare un ruolo da protagoniste. Per saperne di più è sufficiente chiamarla al numero di telefono 3297999930 oppure recarsi direttamente in negozio (martedì dalle 8 alle 14, mercoledì dalle 14 alle 20, giovedì e venerdì dalle 9 alle 19 il sabato dalle 9 alle 17).

P.F.N.