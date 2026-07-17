Sicurezza idraulica, rafforzate le sponde del torrente Furba  

CARMIGNANO – Lavori conclusi sul torrente Furba a Carmignano, dove il Consorzio di bonifica Medio Valdarno è intervenuto a seguito di segnalazioni per riprofilare e rafforzare le due sponde. Sulla sponda destra si è realizzata una scogliera a difesa dell’argine in terra che è stato anche livellato e riprofilato alla giusta quota. Sulla sponda sinistra […]

CARMIGNANO – Lavori conclusi sul torrente Furba a Carmignano, dove il Consorzio di bonifica Medio Valdarno è intervenuto a seguito di segnalazioni per riprofilare e rafforzare le due sponde. Sulla sponda destra si è realizzata una scogliera a difesa dell’argine in terra che è stato anche livellato e riprofilato alla giusta quota. Sulla sponda sinistra invece si è rafforzata la fondazione del muro di difesa idraulica già esistente. “Sono lavori piccoli ma importanti per le zone in cui si realizzano perché la riduzione del rischio passa sì dalle grandi opere strategiche ma anche dalla cura costante e attenta del reticolo idrografico minore, su cui il Consorzio lavora in raccordo con il Genio Civile della Regione Toscana ma soprattutto con i sindaci, gli assessori e le associazioni locali”, commenta Paolo Masetti, presidente del Consorzio di bonifica. Un intervento da 30mila euro, con il Consorzio che, a monte del torrente Furba, sta continuando con il consolidamento di diverse briglie per la tenuta dei versanti più collinari. Alle parole di Masetti fa eco il sindaco Edoardo Prestanti: “Il Comune, con il Consorzio e tutti gli enti interessati, sta proseguendo nelle azioni di messa in sicurezza del territorio. Azioni che riguardano la cura dei corsi d’acqua del nostro reticolo ma che comportano, come vedremo nei prossimi giorni, anche investimenti sul sistema fognario”.