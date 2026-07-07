Sicurezza: sono ottantuno i nuovi Carabinieri in arrivo per presidiare il territorio della Toscana

FIRENZE – Sono 81 i nuovi Carabinieri pronti a prendere servizio per potenziare i reparti territoriali della regione. Le nuove unità, distribuite capillarmente su tutte e dieci le province toscane, vedranno un contingente di 13 militari destinato specificamente alla provincia di Firenze, con l’obiettivo primario di rafforzare i servizi di prossimità al cittadino. I militari, che rientrano nel 2° Ciclo del 144° corso formativo, approdano ai reparti dopo avere concluso un rigoroso e intenso periodo di addestramento presso le Scuole Allievi di Iglesias e Reggio Calabria. Avendo completato con successo il loro iter di preparazione, iniziano da oggi il servizio attivo sul campo. “L’inserimento di queste nuove forze – si legge in una nota – non è un’operazione isolata, ma si inquadra all’interno di una più ampia strategia dell’Arma: garantire un presidio del territorio che sia costante, aderente alle necessità locali e sempre più efficace. L’impegno dell’Arma punta ad assicurare la necessaria continuità della sicurezza pubblica, andando a incrementare una presenza già consolidata sul territorio. L’attenzione delle istituzioni è rivolta in particolar modo ai paesi e ai piccoli borghi, dove una vicinanza ancora più forte e tangibile risulta fondamentale per accrescere concretamente la percezione di sicurezza da parte di tutta la popolazione regionale”. Ai nuovi Carabinieri, oggi, presso la Caserma “Baldissera” di Firenze, il saluto del Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale Pierluigi Solazzo.