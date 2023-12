Sindaco Falchi “Lavori e prodotti usati in sicurezza per alunni e personale”

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi risponde alle affermazioni del capogruppo della Lega Daniele Brunori che definisce pericolosi i prodotti usati per i lavori della De Amicis. “I lavori di messa in sicurezza sismica e di restauro della facciata della scuola De Amicis si stanno svolgendo in piena sicurezza per alunni e personale scolastico.- […]

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi risponde alle affermazioni del capogruppo della Lega Daniele Brunori che definisce pericolosi i prodotti usati per i lavori della De Amicis. “I lavori di messa in sicurezza sismica e di restauro della facciata della scuola De Amicis si stanno svolgendo in piena sicurezza per alunni e personale scolastico.- spiega il sindaco – Prendo atto di come, nonostante i chiarimenti forniti in consiglio e la documentazione ricevuta, il consigliere Brunori continui a strumentalizzare il tema della salute dei nostri figli suscitando allarme tra le famiglie per ottenere un briciolo di visibilità. Si tratta di un comportamento miserabile ed estraneo alla responsabilità e serietà che dovrebbero contraddistinguere un rappresentante delle istituzioni. Il consigliere ha ricevuto tutta la documentazione e le informazioni che evidenziano la correttezza e la scrupolosità con cui si sono svolti i lavori che, tra l’altro, riguardano solo l’esterno dell’edificio. È avvilente notare come Brunori cerchi invece a tutti i costi di creare un caso, mettendo in dubbio la correttezza dell’operato dei nostri tecnici e insinuando omissioni e tentativi di ostruzione smentiti dai fatti e dai documenti. Il diritto di critica, anche aspra, è intoccabile, specie se ad esercitarlo è un consigliere, purché questo non travalichi il limite della verità e non trascenda in insinuazioni offensive e volte a generare un allarme ingiustificato. Se ne ravviseremo gli estremi, al riguardo non escludiamo il ricorso alle vie legali a tutela della verità e della necessaria serenità della comunità scolastica”.