Sinistra per Calenzano “Soddisfazione per la mozione sul potenziamento della stazione del Pratignone”

CALENZANO – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione da parte del consiglio della Città Metropolitana della mozione per il potenziamento della stazione di Pratignone”. Lo afferma in una nota Sinistra per Calenzano. “Questa mozione, proposta dal consigliere delegato al trasporto pubblico David Baroncelli, – prosegue la nota – chiede che Pratignone diventi fermata per i treni regionali sull’asse Firenze-Prato-Pistoia e che il suo sviluppo come hub intermodale diventi prioritario per la Città Metropolitana nella sua interlocuzione con la Regione Toscana per il prossimo Piano Regionale dei Trasporti. Questo sviluppo prevederebbe un potenziamento anche strutturale della stazione, con nuovi parcheggi, una migliore accessibilità pedociclabile e la riqualificazione degli spazi esistenti. A questo si aggiungerebbe la ricerca di sinergie con le grandi aziende del territorio, per incentivare l’uso del trasporto pubblico su ferro. Si tratta di un risultato importante, che dà seguito all’impegno preso dall’amministrazione comunale dopo l’approvazione all’unanimità, in Consiglio comunale, di una mozione proposta dalla Giunta che chiedeva proprio questo”.
Secondo Sinistra per Calenzano si tratta di una “prospettiva fondamentale per il nostro territorio, per lo sviluppo di una mobilità sostenibile e per il disegno complessivo di quell’area di Calenzano. A nostro avviso, lo sviluppo della stazione di Pratignone, inserito nel quadro della riqualificazione e trasformazione dell’area Eni e del potenziamento della zona sportiva, può concretamente ridisegnare il futuro di questa porzione del nostro Comune”.