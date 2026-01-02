Solomon in viola: per l’assessore Madau “non è il benvenuto”. Montelatici: “Parole indegne per chi ha una carica pubblica”

CAMPI BISENZIO – Quelle parole scritte in un post su Facebook dall’assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino, Jacopo Madau (che comunque hanno provocato reazioni contrastanti fra coloro che le hanno commentate, n.d.r.), in merito al nuovo acquisto della Fiorentina, Manor Solomon, non sono andate giù al presidente del consiglio comunale campigiano, Antonio Montelatici. “Non sei il benvenuto a Firenze. Ultimi o non ultimi, – scrive Madau – chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina”. Queste invece le parole di Montelatici: “Vergognose le parole dell’assessore alla cultura del Comune di Sesto Fiorentino, rivolte all’indirizzo di un cittadino israeliano colpevole di amare il proprio paese. Chi, con le parole o con i gesti, diffonde falsità e istiga all’odio, è indegno di rivestire una carica pubblica”.