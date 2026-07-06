Sostituite 4500 carte d’identità cartacee

SESTO FIORENTINO – Sono già più di 4500 le carte di identità cartacee sostituite dall’inizio del 2026 nel Comune di Sesto Fiorentino, grazie al lavoro ordinario e straordinario degli uffici comunali e alla collaborazione di cittadine e cittadini che si sono preparati in vista della scadenza del 3 agosto, poi rinviata dal Governo. Le carte […]

SESTO FIORENTINO – Sono già più di 4500 le carte di identità cartacee sostituite dall’inizio del 2026 nel Comune di Sesto Fiorentino, grazie al lavoro ordinario e straordinario degli uffici comunali e alla collaborazione di cittadine e cittadini che si sono preparati in vista della scadenza del 3 agosto, poi rinviata dal Governo. Le carte di identità cartacee rimanenti in circolazione sono circa 2400. L’estensione della validità delle carte di identità cartacee al 31 gennaio 2027 con scadenza successiva è limitata agli utilizzi per l’esercizio di diritti fondamentali o per l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio, così come per l’utilizzo dell’identità digitale alla quale la carta di identità è legata. Dal 3 agosto le carte di identità cartacee non saranno comunque in nessun caso valide per l’espatrio.

“Il lavoro di questi mesi è stato straordinario e ha permesso di abbattere di quasi due terzi le carte di identità cartacee circolanti – dice l’assessore ai servizi demografici Irene Falchini – Ringrazio le nostre dipendenti dell’ufficio che con grande professionalità e spirito di servizio hanno affiancato all’attività ordinaria quella straordinaria, permettendoci di raggiungere risultati importanti nonostante le limitazioni operative imposte dal Ministero. Abbiamo preso atto della proroga parziale decisa dal Governo, rispetto alla quale siamo piuttosto critici poiché tardiva e fuorviante per i cittadini. Per quanto ci riguarda, dall’autunno ripartiremo con le aperture riservate ai soli possessori della carta di identità cartacea con l’obiettivo di azzerarle entro gennaio 2027”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/CIE.