Sottanelli (Azione): “Più sicurezza all’aeroporto di Firenze: presentata interrogazione al governo”

CAMPI BISENZIO – “Più sicurezza all’aeroporto di Firenze: presentata interrogazione al governo”: a dirlo – e a chiderla – è Giulio Sottanelli, deputato e commissario di Azione in Toscana, che poi spiega: “Quello fiorentino è uno scalo fondamentale per il capoluogo toscano e per l’intera regione e lo sarà ancora di più con la nuova pista di atterraggio finalmente prevista dopo un’attesa di oltre 30 anni. Ma è altrettanto importante la sicurezza dell’intero aeroporto che necessita maggiore personale di Polizia di frontiera e di Vigili del fuoco, soprattutto per fare fronte al flusso di utenti in costante crescita che raggiungerà, quest’anno, i 3,8 milioni di presenze”. E ancora: “Per questo motivo Azione, attraverso il vicesegretario Ettore Rosato, ha presentato un’interrogazione al governo, con l’obiettivo di chiedere un rafforzamento dei presidi. L’ampliamento dello scalo, con pista e terminal, vedrà un ulteriore aumento di flussi passeggeri e cargo e richiederà, dunque, un concreto incremento delle attività di sicurezza e controllo. E per fronteggiare possibili emergenze serve nuovo personale. Azione conferma l’attenzione al territorio toscano e attende una risposta efficace da parte del Viminale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.