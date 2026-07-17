“Sotto il cielo di Signa”: insieme a Mauro Bertini per osservare il cielo e approfondire la divulgazione astronomica

SIGNA – Si arricchisce il cartellone dell’Estate Signese con un nuovo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. Debutta infatti “Sotto il cielo di Signa”, una serie di serate a cura di Mauro Bertini dedicate all’osservazione del cielo e alla divulgazione astronomica, che accompagnerà il pubblico in due serate all’Astrocapanno di Signa. Il primo incontro è in programma domenica 19 luglio alle 21.30 all’Astrocapanno, in via del Crocifisso 15. Un’occasione per vivere un’esperienza coinvolgente sotto le stelle, tra racconti, curiosità e osservazioni del cielo, in un’atmosfera capace di stupire adulti e bambini. “L’Estate Signese continua ad arricchirsi di iniziative pensate per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le eccellenze del nostro territorio, – dice il sindaco Giampiero Fossi – “Sotto il cielo di Signa” rappresenta una proposta originale che unisce divulgazione, cultura e la bellezza del nostro cielo, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza da vivere insieme. Ringrazio Mauro Bertini per la passione e la competenza con cui porta avanti questa iniziativa”. La rassegna proseguirà mercoledì 12 agosto, all’Astrocapanno, con un secondo appuntamento speciale dedicato all’eclissi di Luna, accompagnato da una cena al sacco.