SIGNA – Si arricchisce il cartellone dell’Estate Signese con un nuovo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. Debutta infatti “Sotto il cielo di Signa”, una serie di serate a cura di Mauro Bertini dedicate all’osservazione del cielo e alla divulgazione astronomica, che accompagnerà il pubblico in due serate all’Astrocapanno di Signa. Il primo incontro è in programma domenica 19 luglio alle 21.30 all’Astrocapanno, in via del Crocifisso 15. Un’occasione per vivere un’esperienza coinvolgente sotto le stelle, tra racconti, curiosità e osservazioni del cielo, in un’atmosfera capace di stupire adulti e bambini. “L’Estate Signese continua ad arricchirsi di iniziative pensate per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare le eccellenze del nostro territorio, – dice il sindaco Giampiero Fossi – “Sotto il cielo di Signa” rappresenta una proposta originale che unisce divulgazione, cultura e la bellezza del nostro cielo, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza da vivere insieme. Ringrazio Mauro Bertini per la passione e la competenza con cui porta avanti questa iniziativa”. La rassegna proseguirà mercoledì 12 agosto, all’Astrocapanno, con un secondo appuntamento speciale dedicato all’eclissi di Luna, accompagnato da una cena al sacco.
“Sotto il cielo di Signa”: insieme a Mauro Bertini per osservare il cielo e approfondire la divulgazione astronomica
SIGNA – Si arricchisce il cartellone dell’Estate Signese con un nuovo appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. Debutta infatti “Sotto il cielo di Signa”, una serie di serate a cura di Mauro Bertini dedicate all’osservazione del cielo e alla divulgazione astronomica, che accompagnerà il pubblico in due serate all’Astrocapanno di Signa. Il primo incontro è in programma domenica 19 luglio […]