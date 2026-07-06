CALENZANO – Alla biblioteca CiviCa giovedì 9 luglio alle 21.15 si terrà “Abbuopillonzi Live”, per il ciclo After Firenze Suona Contest che porterà sui palchi toscani alcuni tra i più notevoli concorrenti del concorso nazionale. Domenica 12 luglio, invece, alle 21.15 al Castello di Calenzano Alto, Rock’n’roll noir, spettacolo musicale tratto dall’omonimo libro di Elisa Giobbi con Jacopo Meille (voce e chitarra), Sergio Montaleni (chitarra), Storytelling di Chiara Foianesi.
Spettacoli e intrattenimento nel fine settimana a Calenzano
CALENZANO – Alla biblioteca CiviCa giovedì 9 luglio alle 21.15 si terrà “Abbuopillonzi Live”, per il ciclo After Firenze Suona Contest che porterà sui palchi toscani alcuni tra i più notevoli concorrenti del concorso nazionale. Domenica 12 luglio, invece, alle 21.15 al Castello di Calenzano Alto, Rock’n’roll noir, spettacolo musicale tratto dall’omonimo libro di Elisa […]