Studenti e associazionismo insieme per raccontare il patrimonio culturale. Con Podcast, audioguide, video…

FIRENZE – Presentato a Palazzo Rinuccini, a Firenze, il progetto “I giovani protagonisti del loro territorio. Scoprire il territorio attraverso i 5 sensi”. Appuntamento a cui hanno preso parte le classi terza G dell’indirizzo internazionale e la terza H dell’indirizzo scienze umane del Liceo Machiavelli di Firenze insieme ad alcuni rappresentanti del Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Obiettivo […]

FIRENZE – Presentato a Palazzo Rinuccini, a Firenze, il progetto “I giovani protagonisti del loro territorio. Scoprire il territorio attraverso i 5 sensi”. Appuntamento a cui hanno preso parte le classi terza G dell’indirizzo internazionale e la terza H dell’indirizzo scienze umane del Liceo Machiavelli di Firenze insieme ad alcuni rappresentanti del Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Obiettivo del progetto è infatti quello di promuovere il “nostro” patrimonio culturale come strumento per accrescere la consapevolezza di appartenere ad una comunità, il passaggio della memoria e la costruzione di una cittadinanza attiva nei giovani.

In altre parole tre associazioni aderenti al Centro delle Associazioni Culturali Fiorentine, Insieme per San Lorenzo, Associazione Musicale Fiorentina APS, Per Boboli in sinergia per un’indagine sensoriale di alcune realtà del territorio e conoscere cosa sono state, osservare cosa sono oggi e cosa saranno in futuro. Tutto questo sarà fatto utilizzando i cinque sensi. Questo lo schema del progetto: la musica: udito. Nascita e sviluppo del quartiere di San Lorenzo: vista, gusto, olfatto, udito, tatto. Origine e trasformazione del Giardino di Boboli: vista, tatto e olfatto.

Il progetto si articolerà nei mesi di febbraio-maggio prima con le lezioni formative al Giardino di Boboli, poi con le lezioni concerto delle 3 formazioni musicali dell’Associazione Musicale Fiorentina nel teatro di Palazzo Rinuccini; e poi il 28 marzo dalle 9 alle 13 quando gli studenti faranno da ciceroni per cittadini e turisti alla Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri, al la Chiesa di Sant’Agata, al Cenacolo del Fuligno e al Mercato Centrale. Importante per questo progetto è anche la memoria i il tramandare vecchie storie, tradizioni ed è per questo che gli studenti lavoreranno, divisi in piccoli gruppi, a interviste, incontrando persone e luoghi del quartiere di San Lorenzo.

In questi incontri saranno condivisi narrazioni e ricordi per un passaggio generazionale della memoria: “Tra artigianato e arte (La bottega delle maschere, l’artista Kathleen Knippel)”, “Botteghe storiche (Dischi Fenice, Pasticceria Sieni)”, “I residenti raccontano il quartiere (incontro con alcuni residenti)”, “Realtà culturali in San Lorenzo (Associazione Libri liberi, Fondazione Del Bianco, Studio Marangoni)”: il 14 maggio la presentazione del lavoro degli studenti al Liceo Machiavelli, podcast, audioguide, video per i social giochi interattivi e elaborati cartacei saranno presentati anche al grande pubblico a settembre nella Sala di Firenze Capitale a Palazzo Vecchio durante l’edizione 2026 del Festival delle Associazione Culturali Fiorentine.