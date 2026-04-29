Taglio del nastro per la riapertura del campo sportivo “Martini”. Il sindaco Palandri: “Struttura al passo con i tempi”

POGGIO A CAIANO – Una giornata di festa per la riapertura del campo sportivo “Martini” dopo i lavori di riqualificazione durati alcuni mesi. Un nuovo volto, dunque, per lo stadio la cui punta di diamante è il rinnovato manto erboso in sintetico con intaso in materiale naturale, una scelta ecologica che evita l’utilizzo della gomma, permettendo anche una futura riconversione all’erba naturale senza problemi di smaltimento. E anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, presente al taglio del nastro, ha voluto sottolineare la particolarità del nuovo campo.

Martedì pomeriggio il “Martini” ha quindi riaperto ufficialmente le sue porte. Significativa e apprezzata la presenza del presidente Giani che ha voluto ringraziare il sindaco Palandri per questa operazione congiunta. “Un lavoro di riqualificazione di questo impianto portato a termine anche grazie al bando sport e periferie, – ha detto il presidente della Regione Toscana – Poggio a Caiano è città di sport, penso anche ai lavori al palazzetto dello sport, lavori che abbiamo sostenuto. Lo sport è importante per la vita delle nostre comunità ed è formazione. E l’impianto di ultima generazione che oggi siamo qui a inaugurare vuol dire aver avuto sensibilità”. Il sindaco Riccardo Palandri si è detto molto soddisfatto dei lavori portati a termine che danno un volto nuovo al campo da calcio di via del Granaio: “Una struttura al passo coi tempi. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale e la ditta che ha realizzato i lavori nei tempi stabiliti. Adesso la nostra squadra calcistica può tornare a giocare a casa”.

Al sindaco fa eco Bruno Ballerini, presidente del Csd Poggio a Caiano 1909: “Non vedevamo l’ora di poter tornare qui. Siamo contenti del nuovo aspetto del campo, che ora sfrutteremo subito. Fra pochi giorni, il 30 aprile, si parte con il torneo Soffici”. Per il delegato provinciale del Coni, Massimo Taiti, si tratta di un investimento notevole: “Il Comune ha fatto passi da gigante nell’impiantistica sportiva. Questo campo da calcio aveva bisogno di un restyling e ora siamo su un terreno da gioco all’avanguardia. Penso, inoltre, anche all’importante ristrutturazione fatta alla palestra di via Giotto”. L’assessore allo sport Piero Baroncelli si è soffermato sugli aspetti tecnici. Ha raccontato il nuovo tipo di manto erboso, poi ha parlato degli spogliatoi e dei bagni oggetto anche loro di ristrutturazione e, infine, del campo da calcio a 5. “Diventerà un’area polivalente e sarà terminata fra un paio di settimane, – ha spiegato Baroncelli – potrà ospitare, oltre al calcio a 5, anche altre attività sportive come il basket e volley. L’illuminazione di questo spazio sarà con luci a led, che permetteranno un risparmio energetico”. Il sacerdote don Gianni Gasperini ha benedetto il campo, quindi c’è stato il taglio del nastro. “E’ stata veramente una bella giornata – ha concluso il sindaco Palandri – e sono contento di avere visto tanti giovani pronti a disputare la prima partita sul nuovo manto erboso. Lo sport unisce, e oggi ho visto questa unione”.