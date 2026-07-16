“Te-Altro” alla Biblioteca Ragionieri

CAMPI BISENZIO – Il volontariato in passerella. Dismessi per una sera gli abiti e le “divise” utilizzati per i vari servizi che vedono la Misericordia di Campi Bisenzio da sempre attiva sul territorio, confratelli e consorelle si sono trasformati in modelli e modelle. E hanno sfilato sul tappeto rosso che “ha illuminato” il parco di […]