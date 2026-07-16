SESTO FIORENTINO – Un tentativo di fermare il terrificante pensiero del tempo e fermarne, almeno sulla scena, l’inesorabile passaggio. Danza e parola si sovrappongono e si alimentano a vicenda nello spettacolo “Te-Altro” che la compagnia Company Blu presenta giovedì 16 luglio alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Scritto e interpretato dal coreografo e danzatore Alessandro Certini, lo spettacolo parte dall’affermazione del corpo che danza per trascendere l’instabilità dell’esserci ed uscire dalla caverna del “noi” rituale. Collaborazione ai testi di Matteo Siracusano, musica di Piero Corso. Ingresso libero. Si raccomanda la prenotazione sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851.
“Te-Altro” alla Biblioteca Ragionieri
SESTO FIORENTINO – Un tentativo di fermare il terrificante pensiero del tempo e fermarne, almeno sulla scena, l’inesorabile passaggio. Danza e parola si sovrappongono e si alimentano a vicenda nello spettacolo “Te-Altro” che la compagnia Company Blu presenta giovedì 16 luglio alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Scritto e interpretato […]