Tommaso Bruni (Pd) il più giovane consigliere comunale, studia storia e sogna la politica

SESTO FIORENTINO – È stato il più giovane candidato al consiglio comunale, Tommaso Bruni compirà 20 anni il prossimo settembre e tra pochi giorni siederà in consiglio comunale a Sesto Fiorentino. Eletto nelle file del Partito Democratico, il secondo più votato in quella lista, non nasconde l’emozione di un ruolo cittadino importante. “È una vittoria giovane e corale” afferma Bruni che nel dicembre scorso è stato eletto segretario dei Giovani Democratici sestesi. Bruni dopo aver studiato al Liceo Classico Galileo a Firenze e adesso studia storia all’Università. “Per me entrare in Consiglio, visto anche i molti giovani che ci sono è un grande orgoglio – dice – per collaborare con loro e portare una Sesto più vicina a noi ragazzi che ci preme più di tutto, dal punto di vista dei luoghi ricreativi che purtroppo mancano, ma anche dal punto di vista di poter trovare una casa. Spesso si parla della piaga degli affitti brevi che il Comune ha il dovere di contrastare come hanno iniziato a fare a Firenze e anche sul lavoro giovanile su cui il Comune può agevolare le strade per trovare un impiego. Daremo e spero tutto il gruppo consiliare dei giovani il nostro contributo”. Bruni non si aspettava il risultato raggiunto. “Pensavo che se fossi riuscito ad entrare lo avrei fatto per il rotto della cuffia”. Anche se sarà una novità il lavoro all’interno del Consiglio, per Tommaso Bruni la vicinanza con gli aspetti governativi cittadini non è una novità. “Essendo all’interno del Pd – dice – sono sempre stato aggiornato sulle attività del Consiglio e quindi sarà un mondo nuovo, ma un mondo con cui avrò gli strumenti con cui interfacciarmi”.