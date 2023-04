Toscana Aeroporti, approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Quasi 7 milioni i passeggeri tra Firenze e Pisa

FIRENZE – Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022: questo l’esito dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Toscana Aeroporti Spa che si è riunita ieri sotto la presidenza di Marco Carrai “esclusivamente – si legge in una nota – tramite deleghe conferite a Computershare, rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n.58/1998 (“TUF”) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 d.l. 18/2020, come convertito in legge e successive modifiche”.

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

L’assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione del 15 marzo 2023, il bilancio di esercizio e ha preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Come già comunicato al mercato sono stati 6,7 milioni i passeggeri complessivamente transitati presso gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa (+137,0% rispetto al 2021). In crescita sia i ricavi totali pari a 90,4 milioni di euro (+86,3% rispetto al 2021) che i ricavi operativi pari a 76,8 milioni di euro (+118,6%). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato ha raggiunto i 20,9 milioni di euro a fronte dei 6,3 milioni di euro del 31 dicembre 2021. Il risultato netto del gruppo è tornato a essere positivo registrando un utile di esercizio pari a 4,7 milioni di euro in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 5,3 milioni di euro del 31 dicembre 2021. L’assemblea degli azionisti ha deliberato inoltre la destinazione dell’utile d’esercizio della capogruppo, pari a 2.054.996 euro, a riserva legale per 102.750 euro e a riserva straordinaria per 1.952.246 euro.

Rinnovo del collegio sindacale

L’assemblea degli azionisti, sulla base delle liste presentate, ha nominato: tre sindaci effettivi: Silvia Bresciani e Roberto Giacinti (candidati della lista presentata dall’azionista Corporacion America Italia Spa) e Giorgio Corti (candidato della lista presentata dagli azionisti Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest), e due sindaci supplenti: Maurizio Redeghieri Baroni (candidato della lista presentata dall’azionista Corporacion America Italia Spa) e Francesco Rossi (candidato della lista presentata dagli azionisti Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest).

Ai sensi dello Statuto sociale, due sindaci effettivi sono di nomina ministeriale, uno dei quali assume la carica di presidente del collegio sindacale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha designato Leonardo Comucci quale sindaco effettivo mentre il Ministero dell’economia e delle finanze non ha ancora provveduto alla nomina di propria spettanza pertanto non è stato possibile costituire il collegio sindacale. Il nuovo collegio sindacale potrà quindi ritenersi costituito successivamente alla suddetta designazione pertanto l’attuale organo in scadenza resterà in carica in regime di prorogatio fino alla data di insediamento dello stesso.

“Nel rispetto della normativa e disposizioni statutarie vigenti in materia di parità di genere e in ragione della mancata designazione di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, – continua il comunicato – le nomine saranno adeguate ai risultati delle votazioni e alle disposizioni di legge in merito alla parità di genere; pertanto qualora il componente designato dal Ministero dell’economia e della finanza fosse una donna, risulteranno definitivamente nominati i componenti sopra indicati, qualora di contro il componente fosse un uomo non risulterà nominato Giorgio Corti ma al suo posto risulterà nominata Lara Lupi, entrambi candidati nella lista presentata dagli azionisti Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest.

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti

L’assemblea, su raccomandazione motivata del collegio sindacale ai sensi della normativa di riferimento e dell’appendice successivamente messa a disposizione degli azionisti, ha conferito l’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023-2031 alla società KPMG Spa determinandone il relativo compenso. Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della suddetta assemblea saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito Internet della società www.toscana-aeroporti.com nella sezione “Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti” nei termini previsti dalla vigente normativa.