Toscana Aeroporti Handling, il personale degli scali di Firenze e Pisa sciopera contro “l’interscambio di personale e mezzi”

FIRENZE – Il personale di TAH (Toscana Aeroporti Handling) degli aeroporti di Firenze e Pisa, come riportato in un comunicato, “sciopera contro l’accordo di Pooling fra le due società dell’handling aeroportuale che prevede l’interscambio di personale e mezzi. Questo accordo è lesivo dei diritti dei lavoratori e ha un impatto fortemente negativo sui livelli occupazionali e su salute e sicurezza. Nella stessa giornata l’USB ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore di tutto il comparto del trasporto aereo, al quale aderiamo con forza e convinzione, per fermare l’economia di guerra imposta dagli ultimi governi che erode i nostri salari. Inoltre chiediamo un piano di rilancio di tutto il settore del trasporto aereo che è un settore strategico per il paese e necessita di una riforma che metta a punto misure contro il dumping e contro la concorrenza sleale che porta al ribasso le tariffe, con ricadute inevitabili sui lavoratori. Chiediamo pertanto: un aumento salariale di 300 euro in linea con il recupero dell’inflazione; l’indennità di vacanza contrattuale; il ripristino dell’orario settimanale a 37,5 ore con la fruizione delle mense e ticket restaurant adeguati a otto euro; la modifica dell’articolo H37 sulla clausola sociale, per il mantenimento di tutti i diritti salariali e normativi; la revisione dei turni e aumento delle ferie, per favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro”.