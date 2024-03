Toscana Aeroporti, nel 2023 passeggeri e ricavi in crescita. Firenze per la prima volta sopra i 3 milioni

FIRENZE – Il Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti Spa, che gestisce gli scali di Firenze e di Pisa, ha ufficializzato i risultati relativi al 2023, che vede il sistema aeroportuale regionale aumentare il traffico dei passeggeri (8,2 milioni, +21,8% rispetto al 2022), i ricavi totali consolidati pari a 123,3 milioni di euro (+36,3% ), con Ebitda pari a 41,7 milioni, (+99,6%sul 2022) e un utile netto di gruppo di 12,6 milioni rispetto ai 4,7 milioni del 2022 (+8 milioni di euro). “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023 – ha detto il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai – sia in termini di traffico passeggeri presso gli aeroporti di Firenze e Pisa che di indicatori economici. Ciò è avvenuto in un contesto internazionale particolarmente complesso. Guardando al futuro, manteniamo fiducia e determinazione, confermando la nostra visione strategica. Inoltre, stiamo avviando il più grande piano di investimenti mai realizzato prima per lo scalo di Pisa, che prevede la ristrutturazione e l’ampliamento del terminal, oltre a continuare e finalizzare le attività legate all’approvazione del masterplan di Firenze e alla sua successiva implementazione”.

Nuovo record nel 2023 per l’aeroporto di Firenze: ha superato per la prima volta i 3 milioni di passeggeri, con una crescita del 38,1% rispetto al 2022 e del 7,1% rispetto all’anno precedente al Covid. Aumento del traffico anche a Pisa nel 2023, con oltre 5,1 milioni di passeggeri: +13,7% rispetto al 2022 e recupero del 94,8% rispetto al 2019. Nel 2023 i ricavi totali consolidati hanno raggiunto i 123,3 milioni di euro, una crescita del 36,3% rispetto ai 90,4 milioni di euro del 2022. In particolare, i ricavi operativi sono stati pari a 101,6 milioni, con un aumento del 32,3% rispetto ai 76,8 milioni del 2022. Gli altri ricavi, pari a 6,7 milioni, sono cresciuti del 7,8%, principalmente grazie alle attività della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni Srl (+359.000 euro). I ricavi dei servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati, sono stati di 15 milioni di euro, con una crescita del +102,5% rispetto ai 7,4 milioni di euro del 2022.