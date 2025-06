Trenta candeline per l’Aks. “Mondialito” per club di karate: dal 25 al 29 giugno appuntamento in Croazia

SESTO FIORENTINO – Archiviato il Campionato italiano Cadetti di fine maggio, l’Accademia Karate Shotakan con l’arrivo dell’estate non ha smesso di allenarsi e procedere con l’attività agonistica. Lo scorso week end, infatti, Matteo Risito e Marco De Meo, seguiti dall’Allenatore Virginia Castellucci, hanno preso parte al Seminario Nazionale Giovanile Fijlkam a Riccione, un’occasione unica per […]

SESTO FIORENTINO – Archiviato il Campionato italiano Cadetti di fine maggio, l’Accademia Karate Shotakan con l’arrivo dell’estate non ha smesso di allenarsi e procedere con l’attività agonistica. Lo scorso week end, infatti, Matteo Risito e Marco De Meo, seguiti dall’Allenatore Virginia Castellucci, hanno preso parte al Seminario Nazionale Giovanile Fijlkam a Riccione, un’occasione unica per crescere e confrontarsi con i migliori talenti del karate italiano. Poco prima Matteo era stato protagonista della categoria kumite +76kg all’Open di Lombardia aggiudicandosi una prestigiosa medaglia di bronzo al termine di ottimi combattimenti, segno della progressione tattica e tecnica di questo atleta. A un soffio dal podio nella stessa competizione, invece, Leonardo Ulqinaku nella categoria kumite Under 21 +84kg.

Successi dentro e fuori i tatami del karate per l’Accademia Karate Shotokan. Venerdì 6 giugno, presso il Fantastic Garden di Sesto Fiorentino, l’Aks ha celebrato il suo 30° compleanno con una serata davvero speciale: 260 persone presenti tra atleti, ex atleti, famiglie, amici e ospiti d’onore. In rappresentanza delle istituzioni comunali che ospitano l’Aks sul territorio della piana fiorentina, hanno partecipato l’assessore allo sport Damiano Sforzi, Diana Kapo, oltre al consigliere comunale di Campi Bisenzio Gabriele Brazzini. Presenti per le Federazioni il presidente Fijlkam Toscana Fabio Caldarelli e il vicepresidente Aics Maurizio Toccafondi. Durante la serata sono stati premiati atleti ed ex atleti con la maglietta celebrativa dell’evento e gli agonisti con anche i nuovi pantaloncini Aks 2025. Momenti emozionanti quelli dedicati agli omaggi ai fondatori dell’Aks che nell’aprile del 1995 aprirono il dojo, oggi come all’ora, grazie allo sconfinato impegno del maestro Leonardo Marchi. E un momento speciale è stato dedicato ai cinque sensei che da 30 anni sono il cuore dell’Aks: Piero Quercioli, Marco e Niccolò Zanella, Manuele Collini e Nicola Piccolomini.

Prossime attività? La trasferta oltre confine a Porec per la Karate 1 Youth League, tappa croata del “mondialito” per club di karate, dal 25 al 29 giugno. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi (3356817050 – leonardo@aks.it).