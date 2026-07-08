Trent’anni di cena per il popolo Saharawi: appuntamento il 22 luglio al circolo Rinascita di San Piero a Ponti

SIGNA/CAMPI BISENZIO – Mancano tre settimane esatte alla cena di solidarietà per il popolo Saharawi organizzata dal circolo Rinascita di San Piero a Ponti. L’appuntamento è infatti per il prossimo 22 luglio alle 20 (nella locandina che pubblichiamo tutte le informazioni necessarie). Un traguardo importante quello di quest’anno, il trentesimo che la cena viene realizzata e “ci piacerebbe – dicono dal circolo – festeggiarla con un bel contributo ai bambini, undici quelli che saranno presenti, per il quale sono fondamentali il vostro aiuto e la vostra partecipazione. Chi non può venire può offrire comunque un contributo volontario oppure acquistare i biglietti della lotteria il cui ricavato sarà aggiunto a quello della cena”.