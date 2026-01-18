Trofeo Sanmartinese, più di 400 podisti al via. Al traguardo doppietta del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane

CAMPI BISENZIO – Oltre 400 podisti al via della corsa podistica più antica di Campi Bisenzio. L’Atletica Campi del presidente Riccardo Bicchi, con la collaborazione dell’Atletica Campi Run, dopo quello della “30 ‘n piana” dello scorso novembre, ha festeggiato un altro successo organizzativo mettendo in scena il Trofeo Sanmartinese giunto alla 44° edizione, valida anche come 35° Trofeo Martiri di Valibona, 36° Trofeo Unicoop Firenze e 35° Trofeo Anpi. Si è corso sulla distanza di 15 chilometri, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio presente l’assessore allo sport Simona Pizzirusso. Era la terza prova del calendario podistico 2026 di Uisp Firenze, valevole per il Trofeo Camangi e che ha assegnato anche punti per la classifica generale Under 30.

All’arrivo allo stadio Zatopek è stata doppietta del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane in campo maschile con Alessandro Tartaglini che ha vinto in 51’44” davanti al compagno Giacomo Molinaro (52’36”) e a Juri Mazzei (Sempredicorsa, 53’17”).

Primo dei Veterani e 16esimo assoluto Andrea Cappelli della Valdelsa Runners (56’30”). Tra le donne Elisa Parrini dell’Ellera (71esima assoluta) conferma la vittoria di sette giorni prima al Trofeo Bruno Sasi a Grassina, chiudendo in 1:03’13” davanti a Marta Giuditta Bozzano dell’Atletica Castello che ha provato la rimonta finale (1:03’17”). Terza Marta Cassai (1:03’50”). Fra le donne Veterane Barbara Casaioli del Parco Alpi Apuane (quinta donna assoluta) ha preceduto Anna Dalla Marta della Podistica Ellera (sesta assoluta). Da segnalare anche la vittoria tra le Veterane Argento di Cristina Neri dell’Atletica Amaranto di Livorno che aveva vinto questa gara da assoluta nel 2012 mentre tra i Veterani Argento Massimo Tocchini della Montecatini Marathon ha battuto il primo di categoria l’anno scorso e primo di categoria a Grassina, Claudio Casalini del Ponte Scandicci. Primo dei Veterani Oro Massimo Parlanti dell’Atletica Montecatini.

Per quanto riguarda il Trofeo Under 30 Uisp fanno passi avanti in classifica generale e si portano al comando ora solitario delle rispettive graduatorie Giacomo Pasquariello della Nave (24esimo assoluto) e Giulia Pedrazzini dell’Atletica Calenzano (31esima donna assoluta). Le squadre premiate per la classifica a punti sono state nell’ordine Isolotto, Parco Alpi Apuane e Il Fiorino, mentre per la classifica per partecipanti premiate nell’ordine Ausonia (prima come nel 2025), Ellera e Luivan Settignano.