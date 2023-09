Tutto pronto a Campi Bisenzio per la finale tricolore di società. Allo Zatopek i migliori Under 18 da tutta Italia

CAMPI BISENZIO – L’Atletica Campi è di nuovo pronta a ospitare un evento nazionale. Nel prossimo fine settimana, infatti, allo stadio Zatopek è in programma la finale tricolore di società argento con i migliori Under 18 e la società campigiana torna ancora una volta a organizzare una manifestazione a carattere nazionale, mettendo a frutto la doppia caratteristica che ne fa una delle sedi più ambite per l’assegnazione di eventi di atletica: la prima è la logistica, ovvero un’ubicazione dello stadio Zatopek centrale nella penisola italiana e facilmente raggiungibile da ogni direzione tramite uscite autostradali vicinissime all’impianto, ma anche una possibilità di ricezione alberghiera a prezzi contenuti e senza problematiche di viabilità per gli spostamenti; il secondo requisito è quello di avere a disposizione una macchina organizzativa affidabile e collaudata, sperimentata con svariati eventi a carattere nazionale, non solo in pista ma anche su strada e per quanto riguarda il cross. A Campi Bisenzio non si sono fermati nemmeno in tempo di pandemia, organizzando perfettamente e in completa sicurezza l’evento dei Campionati italiani di corsa campestre, la Festa del cross, ospitando e facendo correre migliaia di atleti senza nessun tipo di problema.

Stavolta, nel prossimo fine settimana, il 23 e 24 settembre, sarà di scena la finale nazionale argento dei Campionati di società Allievi e Allieve (Under 18). Sono 24 le società che si sono qualificate, 12 al maschile e 12 al femminile, provenienti da ogni parte d’Italia, di cui due toscane, entrambe nel settore maschile, la Libertas Unicusano Livorno e l’Atletica Livorno, per un totale di oltre 600 persone ospitate nella cittadina in provincia di Firenze, tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. A integrare la “macchina organizzativa”, l’Atletica Campi metterà in campo oltre 50 volontari. Le gare si svolgeranno sabato pomeriggio a partire dalle 15 (la riunione tecnica è invece fissata alle 13, mentre alle 14 ci sarà la cerimonia inaugurale) e domenica mattina con inizio alle 9 e chiusura prevista alle 12,30 con le staffette 4×400, poi le premiazioni di società. La società campigiana, come sempre nelle grandi occasioni, ha allestito anche lo spazio ristorante nella struttura dietro la tribuna, con 200 posti a sedere, sia per il pranzo del sabato che per quello della domenica, a disposizione di tutti i presenti, previa prenotazione. Il servizio catering sarà a cura di Qualità e Servizi. Previsto, per chi volesse usufruirne, un ristoro anche il sabato sera solo per gli organizzatori e gli oltre 50 giudici di gara provenienti da tutta Italia. Per le gare di lanci, sarà utilizzata la “macchinina” radiocomandata per il recupero degli attrezzi e il geo-metor per la misurazione dei lanci lunghi.

Di seguito le squadre che saranno presenti. Allieve: Cus Torino, Atletica Brugnera Friulintagli Pordenone, AS La Fratellanza Modena, Cus Trieste, Malpensa Atletica Varese, GS La Piave 2000 Bolzano, US La Querce Trento, Asd Atletica Siracusa, Atletica Riccardi Milano, Atletica Vigevano, Team Atletica Lombardia, Fiamme Oro Padova. Allievi: Atletica Cernusco Milano, Libertas Unicusano Livorno, Virtus Bologna, Cus Torino, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Sisport Torino, Atletica Livorno, Asd Nissolino Intesatletica Latina, Olio Carli Imperia, Asd Pontevecchio Bologna, Atletica Malignani Udine, Team Atletica Mercurio Novara.

Sarà, quindi, un altro evento da segnare nell’albo d’oro e nel novero dei ricordi per l’Atletica Campi che quest’estate ha ospitato migliaia di atleti che hanno gareggiato nei Campionati nazionali Uisp su pista. La scorsa settimana, invece, la società ha ospitato le gare e assegnato le medaglie dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze. In arrivo, poi, come sempre la prima domenica di novembre (domenica 5 novembre), la “30 ‘n piana”, gara podistica sui 30 km che serve come preparazione per la Maratona di Firenze, gara che, sebbene sia solo alla quarta edizione, sta incontrando sempre maggiore successo anche tra coloro che la corrono senza la necessità di preparare la gara più lunga.