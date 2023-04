Ultima partita casalinga dell’anno per i Cavalieri Union. Coach Chiesa: “Vogliamo proseguire la corsa verso i play-off”

PRATO/SESTO FIORENTINO – L’annata 2022/2023 dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto è arrivata all’ultimo atto casalingo della stagione. Domani, infatti, domenica 30 aprile alle 15.30 sul campo Chersoni di Iolo si giocherà la sfida con il Rugby Perugia che concluderà il programma delle gare interne della stagione regolare. I Cavalieri Union ci arrivano con la fiducia di chi ha appena vinto un confronto impegnativo come quello con il Livorno e soprattutto con la voglia di cercare una nuova affermazione per giocarsi l’accesso ai play-off. Prima del 7 maggio, data di fine campionato, sarà difficile avere conferme ufficiali su quale squadra andrà a completare la griglia delle migliori 4 della serie A. Il gruppo che punta al post-season attualmente è composto da Lazio, Parabiago e Vicenza, che sembrano certe (o quasi certe nel caso dei vicentini) dei loro primi posti, mentre a giocarsi il ruolo della miglior seconda ci sono in lizza i Ruggers Tarvisium nel girone 2 a quota 74 punti, i Cavalieri Union e il Capitolina, rispettivamente con 76 e 74 punti.

Per la squadra allenata da coach Chiesa c’è solo un modo per fugare ogni dubbio: vincere, possibilmente con bonus, le ultime due partite rimaste in calendario. Si parte dalla sfida con il Perugia, teoricamente ancora non sicuro della salvezza. Gli umbri sono ottavi con 30 punti e con ogni probabilità vorranno cercare di utilizzare questi ultimi 160 minuti per mettere al sicuro la permanenza nella categoria. Nell’ultimo turno i Cavalieri Union hanno battuto il Livorno per 33-24, mentre il Perugia è uscito sconfitto per 30-31 dal match con il Pesaro Rugby riuscendo comunque a conquistare due punti di bonus. Dunque i Cavalieri Union, seppur rinfrancati dalla bella vittoria da 5 punti nel derby toscano, non possono sottovalutare il 21° turno di campionato.

Lo spiega coach Chiesa stesso, molto attento a non abbassare la guardia: “Dal punto di vista fisico devo dire che ormai non ci sono dubbi sul fatto di essere allenati, semmai in questa fase della stagione si tratta di lavorare al meglio sull’organizzazione generale. Ce la vogliamo giocare fino all’ultimo e il match con Perugia rappresenta comunque un’occasione per proseguire la corsa verso i play-off. Non possiamo affrontarli in maniera distratta, questo i ragazzi lo sanno bene. Sarà necessario dare fondo a tutte le energie disponibili, senza dimenticare che in alcuni ruoli dovremo cercare qualche accorgimento per ruotare gli atleti a disposizione. Davide Castellana ha preso un colpo alla cresta iliaca e sta recuperando, mentre Gianmarco Magni dopo l’infortunio con la Lazio è in procinto di rientrare. Loro due insieme ad altri giocatori usciti un po’ acciaccati dalla sfida con Livorno saranno valutati insieme allo staff medico. Successivamente cercheremo di allestire la miglior formazione possibile per cercare la vittoria”.

Il weekend di rugby è completato dagli impegni delle categorie Under 15, Under 17 e Serie C. I giovani Cavalieri partiranno sabato alla volta di Noceto, dove affronteranno il torneo Big Challenge organizzato dalla società emiliana. I ragazzi Under 17 allenati da Frascino e Palmariello hanno iniziato domenica scorsa la Coppa Challenge promossa dal comitato toscano e affronteranno il Firenze 1931 nel derby dell’area metropolitana che si giocherà alle ore 11.30 di domenica 30 aprile sul campo di Sesto Fiorentino. Penultimo turno di Serie C per i ragazzi della Cadetta che affronteranno il Pistoia in trasferta. Gli uomini di Mango e Turchi sono reduci da due sconfitte, ma i risultati negativi non devono ingannare perchè la squadra si è davvero ben comportata sia con i Mascalzoni che con il Gubbio. Di fronte agli “Orsi” pistoiesi si prospetta la possibilità di una sfida ad armi pari in cui ritornare a fare punti importanti ai fini della classifica.