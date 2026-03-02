Un altro weekend di controlli straordinari della Polizia locale: cento i veicoli fermati

PRATO – Cento veicoli fermati, tre automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza. E’ l’esito dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia locale su indicazione del Commissario straordinario sabato notte. Sono state presidiate diverse zone e vie della città tra cui il Macrolotto 0, via Strozzi e piazza Ciardi, ma anche aree più periferiche come i quartieri della Castellina e di Galciana. Il servizio ha visto impegnate sei pattuglie delle territoriali, pattuglie del reparto moto e due unità cinofile. In viale Vittorio Veneto durante un controllo è emerso che il passeggero di un’auto aveva con sé 8 grammi di hashish, per cui è stato segnalato alla Prefettura. Un cittadino di nazionalità cinese è stato trovato alla guida senza aver conseguito la patente: a seguito del controllo ha dato in escandescenze ed è stato portato al comando per gli adempimenti conseguenti. Infine un conducente è stato sorpreso alla guida mentre faceva uso del cellulare: secondo le nuove disposizioni del codice della strada, gli è stata ritirata la patente per la conseguente sospensione.