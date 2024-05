Un fine settimana con gli Etruschi: sabato 18 si può visitare il Museo archeologico di Gonfienti fino alle 23

CAMPI BISENZIO – In occasione della “Giornata internazionale dei musei”, domani, sabato 18 maggio, sarà possibile visitare il Museo archeologico di Gonfienti fino a tarda sera, dalle 18 alle 23, al prezzo simbolico di 1 euro. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Consiglio d’Europa, di Unesco e di Icom per valorizzare l’identità culturale europea e […]

CAMPI BISENZIO – In occasione della “Giornata internazionale dei musei”, domani, sabato 18 maggio, sarà possibile visitare il Museo archeologico di Gonfienti fino a tarda sera, dalle 18 alle 23, al prezzo simbolico di 1 euro. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Consiglio d’Europa, di Unesco e di Icom per valorizzare l’identità culturale europea e coinvolge i musei di tutta Europa. Con l’obiettivo di avvicinare i cittadini e i giovani alla cultura: “Un’opportunità unica – dicono dal Comune di Campi Bisenzio – quella di esplorare il museo sotto una nuova luce, con esperienze tattili di opere riprodotte a grandezza naturale e una nuova audioguida da provare con testi e audio in italiano e in inglese” (non è necessaria la prenotazione, per informazioni info@museogonfienti.it o 055 8959701 in orario di apertura).

Il giorno successivo, invece, domenica 19 maggio, ore 10-13: “A spasso con gli Etruschi” – Mattinata archeologica, un’avventura imperdibile tra Campi e Sesto”. Un percorso straordinario con un’archeologa esperta, visitando sia il Museo archeologico di Gonfienti che la mostra “Archeologia svelata” presso la Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. Il costo per la visita al museo è di 5 euro a persona oltre al prezzo del biglietto del museo (4 euro intero, 2 euro ridotto o gratuità previste) da pagare presso la biglietteria; la successiva visita alla mostra è gratuita. Punto di ritrovo e inizio visita alle 10 presso il Museo Gonfienti a Campi Bisenzio (si può parcheggiare in piazza Gramsci). A seguire, spostamento con mezzi propri verso Sesto Fiorentino alla Biblioteca Ragionieri. L’evento è unico e non prevede l’accesso disgiunto a uno solo dei siti (no solo museo /no solo mostra). Per prenotazioni bit.ly/percorsoetrusco <https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fpercorsoetrusco&e=de2d853b&h=0fa9c837&f=y&p=n>