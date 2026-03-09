Un furgone come “dormitorio”, Valerio (FdI): “Presentata un’interrogazione. Rimuovere i veicoli abbandonati e “mappare” il territorio”

CAMPI BISENZIO – “La situazione di degrado causata dall’abbandono di veicoli sul territorio comunale non è più tollerabile”: parole, queste, del capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Valerio, che nei giorni scorsi ha presentato un’Interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Tagliaferri e agli assessori competenti. Tutto ciò trae spunto “dalla segnalazione di numerosi episodi di […]

CAMPI BISENZIO – “La situazione di degrado causata dall’abbandono di veicoli sul territorio comunale non è più tollerabile”: parole, queste, del capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Valerio, che nei giorni scorsi ha presentato un’Interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Tagliaferri e agli assessori competenti. Tutto ciò trae spunto “dalla segnalazione di numerosi episodi di incuria, – spiega – con un caso emblematico: la presenza da mesi di un autocarro abbandonato e trasformato in dormitorio nel parcheggio caravan all’angolo fra via Palagetta e via Giordano Bruno. Il veicolo in questione, la cui targa anteriore è leggibile, è lì da troppo tempo e rappresenta un segnale di profondo degrado e di mancato controllo sul territorio. Una situazione assolutamente non più accettabile che compromette il decoro urbano e la sicurezza dei residenti”.

L’atto “non si limita alla singola segnalazione, ma impegna l’amministrazione comunale su due fronti: una mappatura del territorio e la rimozione immediata dell’autocarro segnalato”. “È fondamentale – conclude Valerio – che l’amministrazione intervenga con la massima celerità, non solo risolvendo i casi più eclatanti, ma anche adottando un’azione strutturata e preventiva per la tutela del decoro della nostra città. Chiediamo al sindaco un impegno concreto e celere per ripristinare la legalità e la vivibilità”.