“Un pronto soccorso veterinario h24 e un cimitero per gli animali”: le proposte della Lega

PRATO – Claudiu Stanasel, candidato sindaco della Lega, inserisce il benessere animale tra le priorità operative dei primi 100 giorni di mandato con un piano strategico immediatamente attuabile: “Parliamo di una realtà concreta che migliaia di famiglie pratesi conoscono bene. Se il tuo cane o il tuo gatto stanno male alle due di notte, oggi non trovi in città un pronto soccorso veterinario strutturato h24. Devi organizzarti in fretta e portarlo fuori Prato. Se stai attraversando un momento di difficoltà economica e il tuo animale ha bisogno di cure urgenti, spesso ti trovi davanti a una scelta difficile. Se perdi un compagno di vita che ha condiviso con te dieci o quindici anni, non esiste un luogo pubblico comunale regolamentato dove salutarlo. Per troppo tempo questi temi sono stati considerati secondari ma non è così. Una città moderna deve garantire servizi organizzati e certi, accessibili a chiunque. Questo non è un lusso, è una questione di civiltà. Il modo in cui una città si prende cura dei più fragili dice molto di come si prende cura di tutti”.

Il cuore del progetto è la creazione di una Rete Veterinaria Comunale coordinata con un pronto soccorso strutturato h24, con le cliniche e gli ambulatori presenti sul territorio: “Oggi abbiamo professionisti di qualità, ma manca una regia pubblica e un sistema coordinato di emergenza. Nei primi 100 giorni avvieremo un tavolo con le strutture veterinarie pratesi per attivare un servizio di pronto soccorso veterinario h24 in città. Prato non può continuare a dipendere esclusivamente da strutture fuori città nei casi più gravi. Cambiamo l’approccio per dare risposte concrete e strutturali”, aggiunge Stanasel. Nel progetto è prevista anche la creazione di un fondo dedicato alle fasce più fragili, per sostenere in casi documentati le spese veterinarie urgenti di chi ha problemi economici.

Tra i primi atti ci sarà inoltre l’istituzione del garante degli animali dopo averne definito funzioni, competenze e modalità di nomina. Nei primi 100 giorni verranno predisposti il regolamento attuativo e la proposta di delibera, sarà approvata formalmente l’istituzione della figura e sarà avviata la procedura pubblica per la nomina: “Il garante monitorerà le politiche comunali, coordinerà le associazioni locali, raccoglierà segnalazioni e interverrà sui casi di maltrattamento, abbandono o criticità presenti in città. Sarà uno strumento operativo, un punto di riferimento certo ai cittadini e un mezzo per maggiori tutele degli animali a livello istituzionale”. Il rispetto per gli animali non si esaurisce durante la loro vita. Nei primi 100 giorni verrà approvata anche la delibera per l’istituzione del cimitero comunale per animali d’affezione e sarà contestualmente avviato lo studio di fattibilità tecnico-urbanistico ed economico.

Conclude Anna Maria Maniscalchi, responsabile del dipartimento “Tutela del benessere degli animali” della Lega Prato: “Questo piano dimostra che quando si lavora con serietà, ascolto e competenza, le idee diventano progetti concreti e pronti per essere attuati. Prato merita servizi moderni, strutturati e all’altezza delle esigenze delle famiglie”.