Un ventesimo turno di campionato trionfale per i Cavalieri Union. L’obiettivo play-off resta immutato

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il ventesimo turno del campionato di serie A si è rivelato trionfale per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto. Al termine di 80 minuti appassionanti è arrivata una vittoria meritata ai danni del Rugby Livorno 1931. Cinque punti in classifica sicuramente non facili da ottenere, che lasciano intatte le speranze di poter […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il ventesimo turno del campionato di serie A si è rivelato trionfale per i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto. Al termine di 80 minuti appassionanti è arrivata una vittoria meritata ai danni del Rugby Livorno 1931. Cinque punti in classifica sicuramente non facili da ottenere, che lasciano intatte le speranze di poter andare a Roma il 7 maggio per giocarsi un posto ai play-off promozione. Il match del Chersoni è iniziato un po’ come si pensava alla vigilia: con un Livorno arrembante, anche in virtù di un periodo positivo che va avanti dal 19 febbraio scorso. E infatti il flanker Mannelli ha aperto le marcature al 2′ minuto grazie a un cambio d’angolo che ha fatto breccia nella difesa dei padroni di casa e ha concluso una sequenza ben orchestrata da tutta la squadra.

La partenza veemente dei livornesi viene subito smorzata da Zucconi che cinque minuti dopo il vantaggio degli ospiti replica a Mannelli con la meta del pareggio, poi diventato sorpasso grazie al piede di Puglia. A preparare l’incursione del terza linea è stato il pacchetto di mischia, abile a condensare la difesa intorno alle ripetute percussioni degli avanti. Poi per Renzoni e Puglia è diventato più facile imbeccare il giovane terza linea lanciato negli spazi. L’inerzia della gara cambia repentinamente proprio grazie ai primi 8 uomini dei Cavalieri Union, compatti e letali nelle fasi di spinta. Arrivano così altre due mete, prima con Giovanchelli e poi con Renzoni, entrambi in veste di finalizzatori della grande mole di lavoro collettiva che ha portato la squadra a giocare il pallone regolarmente nei 22 avversari.

Il primo tempo finisce con il punteggio di 21-5, ma il Livorno, nonostante un po’ di fatica nelle fasi statiche dimostra di essere combattivo. L’inizio della ripresa però non aiuta la formazione biancoverde. Giovanchelli al 41′ minuto, ancora una volta in veste di timoniere del drive, schiaccia in meta la marcatura del 28-5 che di fatto dà un indirizzo preciso alla contesa. Il Livorno non vuole mollare e si rifà sotto al 55′ minuto, quando Cristiglio riceve un bel calcio-passaggio di Saleme e deposita oltre la linea di meta il pallone del 28-10, poi 28-12 grazie al piede di Nanni.

Gli uomini di Zaccagna ci credono e sfruttano tutta l’energia provocata dalla riduzione del gap. Al 69′ Bartolomucci effettua un grubber velenoso e innesca Meini che brucia in velocità i difensori e marca per il 28-17 che potrebbe riaprire la partita. Passato il momento di sbandamento, al 77′ arriva il colpo del Ko dei Cavalieri. Dagli sviluppi di una rimessa laterale, parte un avanzamento inarrestabile del pacchetto di mischia che mette in condizione tutta la linea dei trequarti di giocare agilmente sulla larghezza. Marioni trova un ottimo off-load su Gardinale a cui spetta il compito di liberare Deneke Pesci per la meta del 33-17 che riceve gli applausi del Chersoni. A tempo praticamente scaduto c’è spazio per un ultima meta di punizione assegnata al Livorno. Il punteggio arriva fino al 33-24 che regala un punto di bonus difensivo ai tenaci ragazzi livornesi. Adesso per i Cavalieri Union, rinfrancati dalla bella vittoria sui rivali toscani, si aprono le porte dell’ultimo impegno casalingo, in programma domenica 29 aprile al Chersoni, alle 15.30 con il Perugia Rugby.