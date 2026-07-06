“Uniti contro il bullismo”, lunedì 13 luglio una serata di sport e spettacolo nel parco dei Renai

SIGNA – “Uniti contro il bullismo”: è l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Signa insieme agli “Angeli della Tv”, un evento che unisce sport, musica e spettacolo e che si svolgerà lunedì 13 luglio alle 18 nel parco dei Renai (Lotto 0, ingresso libero). Una serata di divertimento e sport, grazie anche alla sfida di […]

SIGNA – “Uniti contro il bullismo”: è l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Signa insieme agli “Angeli della Tv”, un evento che unisce sport, musica e spettacolo e che si svolgerà lunedì 13 luglio alle 18 nel parco dei Renai (Lotto 0, ingresso libero). Una serata di divertimento e sport, grazie anche alla sfida di Beach Volley che metterà di fronte le due realtà sulla sabbia del campo situato all’interno del parco. Insieme alla Pro Loco giocheranno anche le atlete del Volley Club Le Signe. Dopo la partita, inoltre, possibilità di cenare prima di un breve incontro sul tema del bullismo a cui seguirà una serata in musica. Nel ruolo di presentatrice Carola Moroni (Temptation Island) e, insieme a lei, un cast eccezionale: Matthew & Devil A (Amici) Aurora Venosa (X Factor) Luca Vetrone (Avanti un altro) Lady SOX (Io Canto) e Francesco Pierozzi (Dear Jack). Per ulteriori informazioni https://www.prolocosigna.it/uniti-contro-il-bullismo/