Università. L’Ateneo fiorentino tra i migliori nella classifica europea

SESTO FIORENTINO – L’Ateneo fiorentino migliora il suo punteggio complessivo nella classifica dedicata agli istituti universitari europei stilata da QS Europe University Rankings per il 2026. In base alla rilevazione a cura dell’agenzia Quacquarelli Symonds, Unifi si attesta alla 158esima posizione su 958 università (erano 685 gli atenei valutati nel 2025), con un punteggio complessivo di 59,9 (lo scorso anno era 49.6). Firenze si colloca così nella top 16% delle università europee (era nella top 21% nella precedente rilevazione). In particolare, Unifi è nella top 100 per “Studenti in mobilità in entrata” (80esima) e “Produzione scientifica per Dipartimento” (89esima). L’istantanea del QS Europe University Rankings 2026 evidenzia progressi per l’Ateneo a livello di punteggio complessivo nelle voci “Citazioni per articolo” (+19,9 punti), “Studenti in mobilità in entrata” (+15,1), “Reputazione dei datori di lavoro” (+15,0), “Risultati occupazionali” (+14,9), “Reputazione accademica” (+12,1), “Pubblicazioni per Dipartimento” (+10,6), “Sostenibilità” (+10,2), “Proporzione di docenti stranieri” (+8,3), “Paesi di provenienza degli studenti internazionali”” (+7,9), “Rete internazionale della ricerca” (+3,6) e “Rapporto tra docenti e studenti” (+1,4 punti).

Nella graduatoria italiana, Firenze è dodicesima, ottava fra i mega Atenei. Nel dettaglio, l’Ateneo si colloca al settimo posto in “Rete internazionale della ricerca” e all’ottavo posto per “Studenti in mobilità in entrata” e “Risultati occupazionali”. “A fronte di un aumento di quasi un terzo degli Atenei in graduatoria, l’Università di Firenze si attesta nella parte alta della classifica – ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci –, migliorando numerosi indicatori sia nel campo della ricerca, che in quello della didattica come anche nel placement, a riprova di una qualità complessiva sempre in miglioramento”. La classifica rappresenta la terza edizione del focus europeo di QS World University Rankings, una delle più prestigiose classifiche universitarie, che prende in esame le istituzioni accademiche internazionali in grado di rispettare requisiti e criteri molto restrittivi in materia di formazione e ricerca. La graduatoria tiene conto del parere di docenti, accademici e ricercatori, oltre che di manager e direttori delle risorse umane.