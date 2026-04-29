UPS e Fratelli di Signa: “Nuova viabilità sul ponte, chiediamo un consiglio comunale straordinario”

SIGNA – “Signa non è il parcheggio dei Comuni limitrofi”: queste, fra le altre, le parole scelte dal gruppo consiliare Fratelli di Signa per chiedere un consiglio comunale straordinario dopo tutte le polemiche che si sono susseguite in conseguenza della nuova viabilità sul ponte sull’Arno. “Perché Signa deve essere sempre l’ultima a decidere e la prima a pagare il conto? Perché la nostra amministrazione accetta passivamente decisioni prese dai Comuni limitrofi che scaricano traffico e disagi interamente sulle nostre strade e sulle nostre spalle?”: queste invece le domande che i consiglieri di Fratelli di Signa fanno e si fanno. “La verità è sotto gli occhi di tutti: siamo di fronte a una subalternità imbarazzante. Chi dovrebbe difendere il territorio ha chinato la testa, trasformando Signa nell’imbuto della Piana pur di non disturbare i “vicini”. Noi non ci stiamo, abbiamo scelto di reagire”. Così, lo scorso fine settimana, il gruppo consiliare, insieme a Uniti per Signa, ha depositato la richiesta di “un consiglio comunale straordinario proprio per discutere di questa situazione. Vogliamo che il sindaco e la giunta vengano in aula a spiegare perché per giorni hanno permesso e tollerato il collasso della circolazione verso il ponte. Devono dire ai cittadini perché Signa sia diventata la “ruota di scorta” delle strategie altrui”.

Per poi aggiungere: “Ora che abbiamo chiesto un confronto pubblico, si prova a correre ai ripari: il Comune di Lastra a Signa ha spento il semaforo e la situazione appare migliorata. È la prova che, quando si fa sentire la propria voce, le cose possono cambiare. Il sindaco però dovrà comunque rispondere alle nostre domande, vedremo cosa avrà da dire. Non fatevi ingannare dalle soluzioni dell’ultimo minuto, pensate solo per dare un sollievo temporaneo a un problema del quale ancora non si intravedono soluzioni definitive. Pretendiamo che Signa torni a svolgere un ruolo da protagonista, mettendo al centro la sicurezza, la vivibilità e il benessere dei nostri concittadini”.

Come comunicato dalla segreteria del sindaco nella mattinata del 29 aprile, il consiglio comunale straordinario si svolgerà lunedì 11 maggio in sala consiliare con inizio alle 18.