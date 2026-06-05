“Valore sport” torna a Comeana: una mattinata di inclusione, gioco e divertimento con Cgfs e Ivan Cottini

CARMIGNANO – Lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Torna anche quest’anno “Valore sport”, l’iniziativa organizzata dal Cgfs che domani, sabato 6 giugno, dalle 8.30 alle 13, trasformerà la piscina comunale, il campo sportivo e il playground di piazza Alessandro Manzoni a Comeana in un grande spazio dedicato allo sport accessibile e aperto […]

CARMIGNANO – Lo sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Torna anche quest’anno “Valore sport”, l’iniziativa organizzata dal Cgfs che domani, sabato 6 giugno, dalle 8.30 alle 13, trasformerà la piscina comunale, il campo sportivo e il playground di piazza Alessandro Manzoni a Comeana in un grande spazio dedicato allo sport accessibile e aperto a tutti. L’evento, patrocinato dal Comune di Carmignano, rappresenta un significativo appuntamento per il Centro Giovanile e sarà aperto a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini con l’obiettivo di diffondere una cultura dell’inclusione attraverso il gioco e l’attività sportiva.

Momento centrale della mattinata sarà l’esibizione, prevista alle 11, di Ivan Cottini, ballerino professionista che porterà la propria esperienza di vita e di sport, dimostrando come le barriere possano essere superate attraverso la determinazione e la passione. Per tutta la mattinata saranno organizzate attività e laboratori rivolti a diverse fasce di età. Bambini e ragazzi potranno cimentarsi in discipline come volley, sitting volley, basket, basket in carrozzina, provare l’handbike e la jolette e sperimentare alcune attività legate all’atletica paralimpica.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai più piccoli. Nel giardino della piscina di Comeana verrà infatti allestito un vero e proprio village dedicato alla fascia 0-6 anni, con giochi e attività guidate dagli educatori del Cgfs. La manifestazione si inserisce all’interno del progetto omonimo, che si propone come l’ecosistema sociale sviluppato dal Cgfs per trasformare lo sport da opportunità a diritto accessibile. Un modello che punta a garantire a tutti i bambini pari opportunità di crescita educativa e motoria, oltre le barriere fisiche o economiche. Attraverso una rete che coinvolge famiglie, istituzioni, imprese e professionisti del territorio, il progetto sostiene concretamente l’inserimento gratuito di minori in situazione di fragilità nei corsi sportivi, mette a disposizione educatori specializzati per bambini con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie e promuove percorsi di orientamento e inclusione.

“Lo sport è unione, condivisione, socialità. Così lo concepiamo a Carmignano, così lo concepisce l’amministrazione comunale, – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Carmignano, Jacopo Palloni – è in funzione di questi valori che assume un importante significato l’iniziativa del Cgfs per sottolineare ancora una volta l’importanza dello sport e delle attività sportive come veicolo di eguaglianza e di emancipazione”. “Siamo felici e orgogliosi di portare ancora una volta a Comeana un evento dedicato allo sport e all’inclusione, – concludono dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva – samo inoltre onorati di accogliere Ivan Cottini e il suo straordinario messaggio sportivo e personale”.