“Verdi Game” in scena alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – La vita e le opere di Giuseppe Verdi, raccontate in un mix di prosa e lirica, gioco e narrazione. “Verdi Game” è lo spettacolo in scena venerdì 12 giugno (alle 21.15) alla Biblioteca Ragionieri nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. La formula è quella consolidata del “Game”, a metà tra il […]

SESTO FIORENTINO – La vita e le opere di Giuseppe Verdi, raccontate in un mix di prosa e lirica, gioco e narrazione. “Verdi Game” è lo spettacolo in scena venerdì 12 giugno (alle 21.15) alla Biblioteca Ragionieri nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. La formula è quella consolidata del “Game”, a metà tra il gioco e il racconto, con l’obiettivo di divulgare la straordinaria figura di Giuseppe Verdi e del suo capolavoro buffo “Falstaff”. Scritto e diretto da Manu Lalli con l’elaborazione musicale di Luca Giovanni Logi, “Verdi Game” vede in scena gli attori di Venti Lucenti e i cantanti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino accompagnati dall’Orchestra Cupiditas diretta da Pietro Mazzetti e Lorenzo Sanna. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, è caldamente consigliata la prenotazione sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851. “Verdi Game” è inserito nel progetto “Maggio Metropolitano” della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze. Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti. In collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale.